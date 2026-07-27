XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Άνοδο κατά 1,49% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, κλείνοντας στις 2.492,71 μονάδες, με εβδομαδιαία κέρδη 1,86% και άνοδο 17,54% από την αρχή του έτους.

Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε, ενισχυόμενος κατά 2,25% στην τελευταία συνεδρίαση, 4,98% στην εβδομάδα και 24,14% από την αρχή του έτους. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.499 μονάδες, καθώς η υποχώρηση του Brent κάτω από τα 100 δολάρια, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων και το θετικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές επέτρεψαν την άμεση αντίδραση μετά την έντονη διόρθωση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ωστόσο, η αγορά δεν κατάφερε να διατηρήσει τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, παραμένοντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων μέχρι το κλείσιμο. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €262,9 εκατ., εκ των οποίων περίπου €56 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, με την ΕΤΕ να ενισχύεται κατά 3,26%, τη ΕΥΡΩΒ (+2,61%), την ΠΕΙΡ (+2,00%), την Optima (+2,00%) και την Credia (+3,08%), ενώ η ΑΛΦΑ έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,05%. Από τις μη τραπεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν ο ΟΤΕ (+2,61%), η ΕΛΧΑ (+2,49%), η ΕΥΔΑΠ (+2,38%), η TITAN (+1,89%) και η ΔΕΗ (+1,26%), η οποία έλαβε αναβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης σε «BB» από τη Fitch.

Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν η Cenergy (-1,40%), η Βιοχάλκο (-1,26%) και η HelleniQ Energy (-0,72%). Απολογιστικά, 72 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά έναντι 38 που υποχώρησαν. Το ενδιαφέρον της τρέχουσας εβδομάδας στρέφεται στην έναρξη των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων α ́εξαμήνου, με τις ElvalHalcor και Safe Bulkers την Τρίτη, την Πειραιώς, τον ΟΤΕ και τη Noval Property την Τετάρτη, τις Eurobank, Εθνική, Optima Bank, TITAN και ΕΧΑΕ την Πέμπτη και την Alpha Bank την Παρασκευή.

Στο εξωτερικό, στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποφάσεις της Fed, της Τράπεζας της Αγγλίας και της Τράπεζας της Ιαπωνίας, καθώς και οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. Τεχνικά, η επιστροφή του Γενικού Δείκτη πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα, χωρίς ωστόσο να έχει δημιουργηθεί ασφαλής απόσταση από τη σημαντική στήριξη των 2.440 μονάδων.

Η ζώνη των 2.520–2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση, ενώ η πορεία της αγοράς θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: Είσοδος στην αγορά της Ουγγαρίας μέσω της εξαγοράς φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW, με δικαίωμα απόκτησης έργου αποθήκευσης 49 MW, στο πλαίσιο της επέκτασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

AKTOR: Η Winex Investments, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Αλέξανδρο Εξάρχου, απέκτησε 2,8 εκατ. μετοχές της εταιρείας, συνολικής αξίας €31,5 εκατ.

ΕΚΤΕΡ: Πακέτα για το 5,85% του μετοχικού κεφαλαίου (1,62 εκατ. μετοχές) διακινήθηκαν μέσω του Χ.Α. στην τιμή των €5,00 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €8,1 εκατ.

ΦΑΪΣ: Η εταιρεία όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος στα €3,28 ανά μετοχή, με έκπτωση 3% επί της μέσης σταθμισμένης χρηματιστηριακής τιμής (VWAP) της περιόδου 22–24 Ιουλίου 2026.

ESM: Έκθεση του ESM προβλέπει ότι η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, θα είναι οι μόνες χώρες της Ευρωζώνης όπου το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται ακόμη και υπό δυσμενές οικονομικό σενάριο.

Γενική εικόνα

Η αγορά διατηρεί μια πιο θετική βραχυπρόθεσμη εικόνα, μετά την ισχυρή αντίδραση της τελευταίας συνεδρίασης. Παρότι το επενδυτικό κλίμα έχει βελτιωθεί, η μεταβλητότητα παραμένει αυξημένη, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι πληθωριστικές πιέσεις και η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές.

Σημεία παρακολούθησης

Γενικός Δείκτης : Η επιστροφή πάνω από τις 2.490 μονάδες βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, όμως η κρίσιμη ζώνη αντίστασης παραμένει στις 2.520–2.540 μονάδες (gap). Πρώτη στήριξη οι 2.440–2.445 μονάδες και ακολούθως οι 2.400–2.410 μονάδες.

: Η επιστροφή πάνω από τις 2.490 μονάδες βελτίωσε τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, όμως η κρίσιμη ζώνη αντίστασης παραμένει στις 2.520–2.540 μονάδες (gap). Πρώτη στήριξη οι 2.440–2.445 μονάδες και ακολούθως οι 2.400–2.410 μονάδες. FTSE/ATHEX Large Cap : Αντίσταση στις 6.350–6.400 μονάδες, με βασική στήριξη στις 6.180–6.200 μονάδες.

: Αντίσταση στις 6.350–6.400 μονάδες, με βασική στήριξη στις 6.180–6.200 μονάδες. Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ): Κρίσιμη αντίσταση οι 2.880–2.900 μονάδες, με επόμενο στόχο τις 2.950 μονάδες, ενώ πρώτη στήριξη οι 2.720–2.730 μονάδες.

Κρίσιμη αντίσταση οι 2.880–2.900 μονάδες, με επόμενο στόχο τις 2.950 μονάδες, ενώ πρώτη στήριξη οι 2.720–2.730 μονάδες. Τράπεζες : Η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου, με Πειραιώς (29/7), Εθνική, Eurobank και Optima (30/7) και Alpha Bank (31/7). Η αγορά αναμένει ισχυρή οργανική κερδοφορία και ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους.

: Η εβδομάδα σηματοδοτεί την έναρξη των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου, με Πειραιώς (29/7), Εθνική, Eurobank και Optima (30/7) και Alpha Bank (31/7). Η αγορά αναμένει ισχυρή οργανική κερδοφορία και ανθεκτικά καθαρά έσοδα από τόκους. MTLN : Παραμένει πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών, με αντίσταση στα €43,50–44,00 και στήριξη στα €42,00–42,10.

: Παραμένει πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών, με αντίσταση στα €43,50–44,00 και στήριξη στα €42,00–42,10. ΕΛΧΑ : Αντέδρασε μετά από εννέα διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με τις πρώτες σημαντικές αντιστάσεις να εντοπίζονται στη ζώνη των €4,09–4,10 και ακολούθως στα €4,20. Παράλληλα, η εταιρεία μετέφερε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2026 στις 28 Ιουλίου (από 3 Αυγούστου) .

: Αντέδρασε μετά από εννέα διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις, με τις πρώτες σημαντικές αντιστάσεις να εντοπίζονται στη ζώνη των €4,09–4,10 και ακολούθως στα €4,20. Παράλληλα, η εταιρεία μετέφερε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' εξαμήνου 2026 στις 28 Ιουλίου (από 3 Αυγούστου) . CENER : Βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με πρώτη αντίσταση στα €21,80 (ΚΜΟ 20 ημερών) και στη συνέχεια στα €22,50, ενώ στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη €20,80–21,00.

: Βελτιώνει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με πρώτη αντίσταση στα €21,80 (ΚΜΟ 20 ημερών) και στη συνέχεια στα €22,50, ενώ στήριξη εντοπίζεται στη ζώνη €20,80–21,00. ΔΕΗ : Η αναβάθμιση της Fitch σε BB ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας, ενώ η μετοχή παραμένει σε θετική τεχνική τροχιά.

: Η αναβάθμιση της Fitch σε BB ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας, ενώ η μετοχή παραμένει σε θετική τεχνική τροχιά. ΕΚΤΕΡ : Διατηρεί θετική τάση πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών, με αντίσταση στα €5,50– 5,60 και στήριξη στα €5,20–5,25.

: Διατηρεί θετική τάση πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών, με αντίσταση στα €5,50– 5,60 και στήριξη στα €5,20–5,25. ΠΡΟΦ: Παραμένει σε θετική τάση πάνω από τον ΚΜΟ 20 ημερών, με αντίσταση στα €9,00–9,20 και στήριξη στα €8,60–8,65.

Διεθνές περιβάλλον

Το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίζεται στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών (Fed 29/7, BoE 30/7, BoJ 31/7) και στην κορύφωση της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων. Παρά τη διόρθωση του πετρελαίου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα μεταβλητότητας, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.