Το Bitcoin ανακτά τα €65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Το Bitcoin αντέδρασε θετικά στις ειδήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, καταγράφοντας άνοδο το πρωί της Δευτέρας και ξεπερνώντας τα 65.000 δολάρια για πρώτη φορά από την Παρασκευή.

Τα περισσότερα μεγάλα κρυπτονομίσματα υψηλής κεφαλαιοποίησης κινήθηκαν επίσης ανοδικά, με πρωταγωνιστή το Ethereum. Το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα άγγιξε τα 1.980 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κατέγραψε ισχυρή άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς από επίπεδα κάτω των 64.000 δολαρίων εκτινάχθηκε στα 67.000 δολάρια μέσα σε διάστημα περίπου 36 ωρών, σημειώνοντας υψηλό μήνα.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική του και σύντομα άρχισε να χάνει έδαφος. Αρχικά υποχώρησε στα 65.500 δολάρια την Τετάρτη, ενώ ένα νέο κύμα πιέσεων το οδήγησε στη συνέχεια κάτω από το επίπεδο των 65.000 δολαρίων.

Την Παρασκευή το Bitcoin ανέκαμψε έως τα 65.750 δολάρια, όμως η προσπάθεια ανόδου απορρίφθηκε και η τιμή κινήθηκε ξανά πτωτικά. Οι πωλητές κατάφεραν να το πιέσουν κατά περίπου 2.000 δολάρια, μέχρι το σημείο όπου βρήκε στήριξη και επέστρεψε στα 64.000 δολάρια το Σάββατο.

Στη συνέχεια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έδωσαν νέα ώθηση στην αγορά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν, μετά την επανέναρξη συνομιλιών με το Ομάν σχετικά με το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Όπως συμβαίνει συχνά όταν τέτοιες ειδήσεις γίνονται γνωστές μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αρχική αντίδραση της αγοράς ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, το Bitcoin παρέμεινε πάνω από τα 64.000 δολάρια και την Κυριακή το βράδυ πέρασε σε ανοδική κίνηση.

Το πρωί της Δευτέρας ενισχύθηκε έως τα 65.600 δολάρια (στην πλατφόρμα Bitstamp). Αν και δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα, εξακολουθεί να διαπραγματεύεται πάνω από τα 65.000 δολάρια και πιο συγκεκριμένα αυτή την ώρα στα 65.110 δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση 0,95%.

Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin ξεπέρασε ξανά το επίπεδο των 1,3 τρισ. δολαρίων, ενώ η κυριαρχία του έναντι των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται λίγο κάτω από το 57%.

Το Ethereum οδηγεί την άνοδο των altcoins

Το μεγαλύτερο altcoin σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο το τελευταίο 24ωρο. Το Ethereum έφτασε τα 1.980 δολάρια, επίπεδο που είχε να δει από τις 2 Ιουνίου.

Παρά την ελαφρά διόρθωση που ακολούθησε, το Ethereum παραμένει ενισχυμένο κατά 4,5% σε ημερήσια βάση και κινείται πάνω από τα 1.960 δολάρια.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, όπως: AAVE: +9%, ONDO: +8%, UNI: +6,5% και LINK: +4,65%.

Το PUMP σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, εκτινασσόμενο πάνω από 11%.

Παράλληλα, θετικά κινήθηκαν τα BNB, XRP, SOL, TRX, RAIN, HYPE και ZEC, αν και με πιο περιορισμένα κέρδη.

Αντίθετα, τα XMR και DOGE υποχώρησαν κατά 1% έως 3%, ενώ το SHIB σημείωσε σημαντική πτώση άνω του 8% το τελευταίο 24ωρο, μετά το ισχυρό ράλι της προηγούμενης ημέρας που το είχε οδηγήσει σε υψηλό πολλών μηνών.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 30 δισ. δολάρια μέσα σε μία ημέρα, φτάνοντας τα 2,31 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.