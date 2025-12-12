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Ο πόλεμος της… κουμπαριάς
Ανεμοδείκτης
16:05 - 12 Δεκ 2025

Ο πόλεμος της… κουμπαριάς

Άγγελος Κωβαίος
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Ολο και καλύτερα πάει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ... Μετά από τις 14 νέες συλλήψεις στην Κρήτη, η πολιτική αντιπαράθεση φούντωσε και πάλι, με θέμα τις… κουμπαριές.

Το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό και με κάθε ευκαιρία καταγγέλλει ότι η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κουμπαριά με την οικογένεια του Ξυλούρη («Φραπέ», «Τζίτζι», κ.λπ), ενώ προσκομίζει κάθε τόσο και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού μαζί του.

Τώρα, μετά τον νέο κύκλο συλλήψεων για το παράνομο κύκλωμα των επιδοτήσεων, η ΝΔ αντεπιτίθεται και καταγγέλλει την κουμπαριά των συλληφθέντων Γιώργου Λαμπράκη και Χρυσάνθης Κουτάντου με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τους έχει παντρέψει. Η αλήθεια είναι ότι οι κουμπαριές στην Κρήτη είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά για τους πολιτικούς. Δύσκολο συνεπώς να μην είναι κάποιος κουμπάρος κάποιου άλλου, ή του... κουμπάρου του.

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