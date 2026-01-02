Τι ενοικιάζεται στην Ελλάδα κάτω από 225 ευρώ;

Αν κάτι έδειξε η διαδικασία της επιστροφής ενοικίου, αυτό δεν ήταν τόσο η κυβερνητική γενναιοδωρία, αλλά ότι το πεδίο της στέγης εμφανίζεται πολλαπλώς προβληματικό.

Σε μεγάλο βαθμό δε, εκεί καταρρίπτονται τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί πάταξης της φοροδιαφυγής και φαίνεται ότι απαιτούνται πολύ πιο γενναίες παρεμβάσεις.

Παρά τα όποια λάθη μπορεί να έγιναν στην υποβολή των δικαιολογητικών, ο τελικός κατάλογος των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου περιλαμβάνει 886.883 ονόματα, με το συνολικό ποσό της επιστροφής να φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ. Τα απλά μαθηματικά λένε ότι με βάση αυτούς τους αριθμούς, το μέσο ενοίκιο στην Ελλάδα είναι 225 ευρώ. Αν όμως αυτή είναι η μέση τιμή, σημαίνει ότι δηλώνονται και ενοίκια χαμηλότερα από αυτήν. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν αυτά, οπότε πεδίον δόξης λαμπρόν για τις ελεγκτικές αρχές, αν θέλουν να κάνουν κάτι…