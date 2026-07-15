ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000
Ειδήσεις
14:16 - 15 Ιουλ 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από στοχευμένους και συντονισμένους ελέγχους σε φαρμακείο και σε επιχείρηση διακίνησης συμπληρωμάτων διατροφής στην Αττική.

Συνολικά, κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ.

Οι κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν διαπίστωσης ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα στερούνταν της απαιτούμενης και υποχρεωτικής από τον νόμο γνωστοποίησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η παράβαση αυτή καθιστά τη διακίνηση και διάθεση των προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό παράνομη, καθώς δεν έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου σύνθεσης και ασφάλειας, με κίνδυνο της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, τα προϊόντα δεν έφεραν τις προβλεπόμενες ελληνικές σημάνσεις επί της ετικέτας τους, κατά παράβαση των διατάξεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να επιβληθούν και τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Για τις υποθέσεις αυτές, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές και νομικές διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ενώ για την επιχείρηση διακίνησης στην Αττική (έδρα και υποκατάστημα), σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των υπευθύνων.

Οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την πάταξη του παράνομου εμπορίου σκευασμάτων υγείας, καθώς η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η γνωστοποίηση των σκευασμάτων στον ΕΟΦ αποτελούν απαράβατο όρο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των πολιτών από δυνητικά επικίνδυνα προϊόντα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις
Ακίνητα

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός
Οικονομία

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/07/2026 - 15:04

Θεοδωρικάκος: Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 15:02

Ανακοινώσεις Σαμαρά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/07/2026 - 14:58

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Αύξηση στα €76 εκατ. του προϋπολογισμού & παράταση προγράμματος

Εμπορεύματα
15/07/2026 - 14:52

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

ΕΜΠΟΡΙΟ
15/07/2026 - 14:49

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το πραγματικό κόστος συμμόρφωσης των ΜμΕ είναι εξοντωτικό

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Υγεία
15/07/2026 - 13:39

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

Πολιτική
15/07/2026 - 13:27

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 13:07

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 13:05

Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:04

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 12:58

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Ναυτιλία
15/07/2026 - 12:58

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

Οικονομία
15/07/2026 - 12:48

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/07/2026 - 12:41

Το χρονικό της αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ

Ακίνητα
15/07/2026 - 12:26

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Νέα κριτήρια «ανοίγουν» περισσότερες κλειστές κατοικίες - Πώς θα πάρετε επιδότηση

Πολιτική
15/07/2026 - 12:16

Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Πολιτική
15/07/2026 - 12:04

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ