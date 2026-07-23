Dimand: Επενδύοντας στην επόμενη ημέρα των ελληνικών πόλων – Πού δημιουργείται η νέα αξία στην αγορά ακινήτων

Η ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται σε μια νέα φάση ωρίμανσης, με τη βιωσιμότητα, την αστική αναγέννηση και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών να αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες. Από τα «πράσινα» γραφεία και τα σύγχρονα logistics έως τα έργα μεικτής χρήσης και τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις, το Real Estate εξελίσσεται σε έναν κλάδο που συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τη δημιουργία αξίας για τις πόλεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η DIMAND έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της νέας εποχής του ελληνικού Real Estate, επενδύοντας συστηματικά σε έργα που ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής ανάπτυξης ακινήτων και λειτουργούν ως μοχλοί ευρύτερου αστικού μετασχηματισμού.

Ο Παναγιώτης Καπετανάκος, Chief Asset Management Officer της Dimand, μιλά στο Reporter Magazine Ιουλίου για τις κατηγορίες ακινήτων που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, τις τάσεις που θα καθορίσουν την αγορά τα επόμενα χρόνια, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος, αλλά και το εμβληματικό έργο ανάπλασης του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη νέα αναπτυξιακή ταυτότητα της πόλης.

Ακολουθεί η συνέντευξη:

Ποιες κατηγορίες ακινήτων θεωρείτε ότι κρύβουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή;

Οι μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης βρίσκονται στα ακίνητα που συνδυάζουν ισχυρή ζήτηση με περιορισμένη προσφορά σύγχρονου και ποιοτικού προϊόντος.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα πράσινα γραφεία υψηλών προδιαγραφών, τα μeικτής χρήσης έργα, τα σύγχρονα logistics και τα κτήρια που μπορούν να μετατραπούν μέσω ανακατασκευής σε νέες χρήσεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης, καθώς δημιουργούν νέα οικοσυστήματα εργασίας, κατοικίας και ψυχαγωγίας, προσφέροντας σημαντικές υπεραξίες σε βάθος χρόνου.

Επίσης, αυτό που παραμένει σε σταθερά υψηλή ζήτηση είναι η κάλυψη της στεγαστικής ανάγκης των ανθρώπων, είτε αυτό αφορά μόνιμες κατοικίες, ή φοιτητικές κατοικίες, ή προσιτές κατοικίες.

Τέλος, σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης παρουσιάζονται σε έργα φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών σε συνδυασμό με branded κατοικίες, είτε τα έργα αυτά αφορούν μετατροπή /επαναπροσδιορισμό υφιστάμενων κτηρίων ή greenfield αναπτύξεις.

Τι αναζητούν σήμερα οι επενδυτές από ένα σύγχρονο ακίνητο; Έχουν αλλάξει τα κριτήρια αξιολόγησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;

Τα κριτήρια έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Παλαιότερα η τοποθεσία και η απόδοση ήταν σχεδόν οι μοναδικοί παράγοντες αξιολόγησης.

Σήμερα, οι επενδυτές εξετάζουν και άλλες παραμέτρους. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας, η ποιότητα και ευελιξία των χώρων εργασίας, η προσβασιμότητα με μέσα μεταφοράς, η τεχνολογική υποδομή και η συνολική εμπειρία του χρήστη αποτελούν πλέον καθοριστικούς παράγοντες.

Οι επενδυτές αναζητούν ακίνητα ανθεκτικά στις μελλοντικές αλλαγές της αγοράς, με χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλή περιβαλλοντική και κοινωνική αξία.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία τάση που θα διαμορφώσει την αγορά ακινήτων τα επόμενα πέντε χρόνια, ποια θα ήταν αυτή;

Πιστεύω ότι θα δούμε μία ακόμα πιο ισχυρή μετατόπιση προς την επανάχρηση, επανατοποθέτηση και αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων και την αναγέννηση αστικών περιοχών, καθώς οι πόλεις αναζητούν πιο βιώσιμους τρόπους ανάπτυξης.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα δεν θα αποτελεί πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά προϋπόθεση. Τα κτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις θα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να προσελκύσουν επενδυτές, μισθωτές και χρηματοδότηση.

Θα πρέπει, όμως, να λάβουμε υπόψη μας ότι η αγορά ακινήτων τα επόμενα χρόνια θα επηρεάζεται όλο και περισσότερο και από την εξέλιξη των αναγκών των χρηστών των κτηρίων και από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Για παράδειγμα, οι ανάγκες των χρηστών των κτηρίων γραφείων θα μεταβληθούν με βάση αλλαγές σε κλάδους που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη (με ορισμένους κλάδους να χρειάζονται λιγότερο προσωπικό και άλλους κλάδους περισσότερο προσωπικό), αλλαγές σε μορφές εργασίας, αλλαγές στον τρόπο ζωής και ευρύτερες κοινωνικές τάσεις.

Η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει και τις πόλεις μας. Για παράδειγμα, ενδεχομένως όχι εντός της επόμενης πενταετίας, αλλά σχετικά σύντομα, οι στόλοι των κοινόχρηστων αυτόνομων οχημάτων αναμένεται να οδηγήσουν σε μικρότερο αριθμό αυτοκινήτων που κινούνται στις πόλεις μας. Αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερο διαθέσιμο δημόσιο χώρο, αλλαγή στον τόπο και τρόπο στάθμευσης, διαφορετικές ανάγκες κτηρίων όσον αφορά τις θέσεις στάθμευσης, ενδεχομένως και αλλαγή της αξίας τους στα κτήρια».

Η DIMAND έχει συνδέσει το όνομά της με έργα αστικής ανάπλασης. Αναπτύσσει κτήρια και ταυτόχρονα αναπλάθει τις γειτονιές. Πόσο σημαντικό είναι για την αξία ενός ακινήτου να αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναβάθμισης μιας περιοχής;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η πραγματική αξία της ανάπτυξης ενός ακινήτου δεν προκύπτει μόνο από το ίδιο το κτήριο αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται. Όταν μια επένδυση συμβάλλει στη βελτίωση των δημόσιων χώρων, την προσέλκυση επιχειρήσεων, την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη για ολόκληρη την περιοχή. Οι αστικές αναπλάσεις είναι παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν συνολικά τη λειτουργία μίας περιοχής και να επαναφέρουν καθημερινότητα, κίνηση και ζωή εκεί όπου για χρόνια υπήρχε αδράνεια, περιθώριο και ερήμωση.

Αυτός είναι και ο λόγος που η DIMAND δίνει ιδιαίτερη έμφαση και επιδιώκει να αναπτύσσει έργα που λειτουργούν ως καταλύτες αστικής αναγέννησης και όχι απλώς ως μεμονωμένες αναπτύξεις ακινήτων.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε ένα μόνο project από το τρέχον χαρτοφυλάκιο της DIMAND, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

Αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα τρέχοντα έργα της DIMAND, και σε συνέχεια και της προηγούμενης ερώτησής σας, θα ξεχώριζα την ανάπλαση της ιστορικής ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, ως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αστικής μεταμόρφωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική είσοδο της πόλης.

Το ΦΙΞ είναι ένα project επανάχρησης και επανατοποθέτησης τριών υφιστάμενων διατηρητέων συγκροτημάτων και την ανάπτυξη δύο σύγχρονων, βιοκλιματικών κτηρίων με τη δημιουργία ενός έργου μικτών χρήσεων που περιλαμβάνει κατοικίες, ξενοδοχείο, εστίαση, πολιτισμό και άλλες εμπορικές χρήσεις, ενώ πληροί τις σύγχρονες απαιτήσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η συμμετοχή του αρχιτεκτονικού γραφείου Foster + Partners αναδεικνύει περαιτέρω τη στρατηγική μας προσέγγιση καθώς και τη διεθνή εμβέλεια του έργου.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη αστική ανάπλαση σε συνδυασμό με τα γειτονικά έργα που, ήδη, έχει πρόσφατα ολοκληρώσει η DIMAND, το πρώτο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Βόρειας Ελλάδας HUB 26 καθώς και τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της Παρευξείνιας Τράπεζας, τα οποία έφεραν στην περιοχή περίπου 2.500 εργα ζόμενους, τη γειτονική έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το υπό ανέγερση Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος, και την εγκατάσταση του MOMus – Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης με την περίφημη Συλλογή Κωστάκη, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Κρατικού Ωδείου, σε ένα από τα διατηρητέα συγκροτήματα του ΦΙΞ ιδιοκτησίας του Υπουργείου Πολιτισμού, θα συντελέσουν στην αναζωογόνηση της Δυτικής Εισόδου και την ανάπτυξή της σε έναν οικονομικό και πολιτιστικό πόλο, όχι μόνο για την πόλη αλλά και ευρύτερα, με περιφερειακή και εθνική εμβέλεια.

Το ΦΙΞ, μαζί με το HUB 26 και τα γραφεία της Παρευξείνιας Τράπεζας που προηγήθηκαν, αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνδυάζει επιχειρηματική αξία, αρχιτεκτονική ποιότητα και ουσιαστική αναβάθμιση του αστικού ιστού. Το σημαντικότερο, τελικά, δεν είναι μόνο το μέγεθος ενός έργου αλλά το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη και στους ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά.