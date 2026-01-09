Δέκα χρόνια Μητσοτάκης: Τι δείχνει η απλή παρατήρηση

Στις 10 Ιανουαρίου του 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έγινε αρχηγός της ΝΔ.

Τρία χρόνια αργότερα έγινε Πρωθυπουργός, δέκα χρόνια αργότερα παραμένει σε αυτή τη θέση και με τα όσα προβλήματα, αστοχίες, καθυστερήσεις, λάθη και παραλείψεις (προφανώς και με τα πολλά θετικά της πρωθυπουργίας του), αναμένεται ότι θα διεκδικήσει και μία τρίτη θητεία. Αν εξαντλήσει τη δεύτερη θα πλησιάσει το ρεκόρ του Κώστα Σημίτη (οκτώ χρόνια και πενήντα ημέρες), αν σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές θα το σπάσει και θα έχει πιθανότητες να σπάσει το αντίστοιχο του Ανδρέα Παπανδρέου (σχεδόν δέκα χρόνια σε τρεις θητείες, δύο διαδοχικές και μία μεταγενέστερη). Αν αυτά συμβούν, θα γίνει ο μακροβιότερος αρχηγός της ΝΔ και μακροβιότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης.

Η απλή παρατήρηση του πολιτικού σκηνικού δείχνει ότι ο Μητσοτάκης ξεκίνησε με βασικό αντίπαλο τον Τσίπρα και αρχηγό του ΠΑΣΟΚ την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, ενώ Καραμανλής και Σαμαράς τον εξυμνούσαν - τουλάχιστον δημοσίως. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διασπαστεί στα τέσσερα, έχει αλλάξει δύο αρχηγούς, το ΠΑΣΟΚ καρκινοβατεί, Καραμανλής – Σαμαράς δεν θέλουν ούτε ζωγραφιστό να βλέπουν τον Πρωθυπουργό και νέα κόμματα κυοφορούνται, μεταξύ των οποίων του Τσίπρα, του Σαμαρά και της Καρυστιανού. Με δεδομένο ότι επί δέκα χρόνια ο Μητσοτάκης παραμένει σταθερά πρώτος σε δημοσκοπήσεις και εκλογές, δεν τον λες και άσχημο τον μέχρι στιγμής απολογισμό της δεκαετίας…