Η σφαγή των αμνών

Όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές να θυμηθούμε να κοιτάξουμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις περιοχές.

Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας , Δράμας , Ηλείας, Ημαθίας , Καβάλας , Καρδίτσας , Κιλκίς , Λάρισας , Μαγνησίας και Σποράδων , Ξάνθης ( Πέλλας , Πιερίας , Ροδόπης , Σερρών και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης .

Είναι οι κτηνοτροφικές περιοχές που συνεχίζουν να χάνουν πρόβατα, αφού θανατώνται λόγω ευλογιάς. Και δεν είναι μόνο αυτές. σε όλη την Ελλάδα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα 470.000 πρόβατα σε 2540 εκτροφές. Δεν μιλάμε για ζημιά στο εισόδημα των κτηνοτρόφων, μιλάμε για εκμηδενισμό και καταστροφή. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι έχασαν ολόκληρα τα κοπάδια τους - πιστεύουν οτι θα μπορούσαν, όπως γίνονταν παλιότερα, να απομονώσουν τα άρρωστα ζώα και με τη χορήγση φαρμάκων να τα επανεντάξουν στο κοπάδι μετά από λίγες εβδομα΄δες. Τώρα τα έχασαν όλα και μάλιστα σε μια εποχή κρίσιμη, πριν το Πάσχα, όταν γεννιούνται τα μικρά και όταν τα πρόβατα παράγουν γάλα με ότι αυτό σημαίνει για όλη την αλυσίδα παραγωγής, κρέατος, γάλακτος, τυριών, γιαυρτιών, τριφυλιού με το οποίο τρέφονται κλπ.

Το πολιτικό κόστος που θα έχει η κυβέρνηση σε όλη τη χώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ΕΛΓΑ αλλά και από τη θανάτωση των προβάτων λόγω ευλογιάς, θα είναι τεράστιο και θα προστεθεί στο πολιτικό κ΄σοτος που θα έχει στην Αθήνα από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια και την αδυναμία των ασθενέστερων οικονομικά εργαζομένων να πληρώουν τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. Αυτό το κόστος μπορεί να ξεπεράσει το θεωρητικό όφελος από το επιχείρημα "δεν υπάρχει άλλος ικανός να κυβερνήσει".