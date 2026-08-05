Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Το Bitcoin συνεχίζει να ανακάμπτει από τη βουτιά στα 62.200 δολάρια, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 2.000 δολάρια και διαπραγματευόμενο πλέον με άνεση πάνω από το επίπεδο των 64.000 δολαρίων. Η αγορά φαίνεται να προεξοφλεί τις τελευταίες θετικές εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται κοντά σε μια προσωρινή συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί η συμφωνία να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Το δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων του Σαββατοκύριακου, όταν ο Τραμπ ακύρωσε τα προγραμματισμένα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση μια συμφωνία, κάτι που η Τεχεράνη είχε αρχικά διαψεύσει.

Επικαλούμενο δύο περιφερειακές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, το Axios αναφέρει ότι το υπό επεξεργασία σχέδιο προβλέπει πως τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από τη βόρεια θαλάσσια λωρίδα, η οποία ελέγχεται από το Ιράν, ενώ τα εξερχόμενα πλοία θα χρησιμοποιούν τη νότια λωρίδα μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Παράλληλα, για διάστημα 60 ημερών καμία από τις δύο πλευρές δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευσης ή διόδια. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως το Ιράν φέρεται να ζητούσε έως και 2 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή πληρωμή σε Bitcoin.

Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συνεργαστούν για την απομάκρυνση των ναρκών από τη μεσαία θαλάσσια λωρίδα, η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο θα χρησιμοποιείται τόσο για την εισερχόμενη όσο και για την εξερχόμενη ναυσιπλοΐα, στο πλαίσιο μιας μόνιμης συμφωνίας μεταξύ Ομάν και Ιράν.

Το Bitcoin έχει ενισχυθεί κατά περισσότερα από 2.000 δολάρια από το τοπικό χαμηλό των 62.200 δολαρίων, καθώς εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο. Ωστόσο, μια πιο ουσιαστική ανοδική διάσπαση εκτιμάται ότι δύσκολα θα επιβεβαιωθεί πριν από την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ.