ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!
Ειδήσεις
12:27 - 05 Αυγ 2026

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα αποκομμένο τμήμα πυραύλου της SpaceX, που κατευθυνόταν ανεξέλεγκτα προς τη Σελήνη, εκτιμάται ότι έχει πλέον προσκρούσει στην επιφάνειά της.

Η πρόσκρουση αναμενόταν να συμβεί περίπου στις 07:35 (ώρα Βρετανίας - BST) και θα επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένα τηλεσκόπια που παρακολουθούν το γεγονός.

Εικόνες ακόμα δεν υπάρχουν από τη NASA, καθώς υπάρχει καθυστέρηση επειδή κανένα από τα διαστημόπλοια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη δεν ήταν σε κατάλληλη θέση για να καταγράψει την πρόσκρουση σε πραγματικό χρόνο.

Η πρώτη αποστολή των επιστημόνων είναι να συγκρίνουν φωτογραφίες της σεληνιακής επιφάνειας πριν και μετά το συμβάν, ώστε να εντοπίσουν τον νέο κρατήρα που δημιουργήθηκε — μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί, γράφει το BBC.

Η NASA, πάντως, δηλώνει ότι η σύγκρουση «δεν αποτελεί κανέναν κίνδυνο για τη Γη», ενώ οι ειδικοί τη χαρακτηρίζουν ως μια ευκαιρία να «συλλεχθούν επιστημονικά δεδομένα για τη Σελήνη από το γεγονός και να βελτιωθούν οι τεχνικές παρακολούθησης αντικειμένων στο διάστημα».

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τα διαστημικά συντρίμμια και τον πιθανό αντίκτυπό τους σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Με τη σημερινή πρόσκρουση, υπολογίζεται ότι στη Σελήνη υπάρχουν πλέον περίπου 3.000 ανθρώπινα αντικείμενα, με συνολικό βάρος περίπου 190 τόνους.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/08/2026 - 12:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»
Τεχνολογία

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα
Γιώργος Ραυτόπουλος

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου
Ειδήσεις

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο
Ειδήσεις

«Βυθίζεται» η SpaceX - Η μετοχή της υποχωρεί κάτω από την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ