Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Ένα αποκομμένο τμήμα πυραύλου της SpaceX, που κατευθυνόταν ανεξέλεγκτα προς τη Σελήνη, εκτιμάται ότι έχει πλέον προσκρούσει στην επιφάνειά της.

Η πρόσκρουση αναμενόταν να συμβεί περίπου στις 07:35 (ώρα Βρετανίας - BST) και θα επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένα τηλεσκόπια που παρακολουθούν το γεγονός.

Εικόνες ακόμα δεν υπάρχουν από τη NASA, καθώς υπάρχει καθυστέρηση επειδή κανένα από τα διαστημόπλοια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη δεν ήταν σε κατάλληλη θέση για να καταγράψει την πρόσκρουση σε πραγματικό χρόνο.

Η πρώτη αποστολή των επιστημόνων είναι να συγκρίνουν φωτογραφίες της σεληνιακής επιφάνειας πριν και μετά το συμβάν, ώστε να εντοπίσουν τον νέο κρατήρα που δημιουργήθηκε — μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο για να σχεδιαστεί και να ολοκληρωθεί, γράφει το BBC.

Η NASA, πάντως, δηλώνει ότι η σύγκρουση «δεν αποτελεί κανέναν κίνδυνο για τη Γη», ενώ οι ειδικοί τη χαρακτηρίζουν ως μια ευκαιρία να «συλλεχθούν επιστημονικά δεδομένα για τη Σελήνη από το γεγονός και να βελτιωθούν οι τεχνικές παρακολούθησης αντικειμένων στο διάστημα».

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τα διαστημικά συντρίμμια και τον πιθανό αντίκτυπό τους σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές. Με τη σημερινή πρόσκρουση, υπολογίζεται ότι στη Σελήνη υπάρχουν πλέον περίπου 3.000 ανθρώπινα αντικείμενα, με συνολικό βάρος περίπου 190 τόνους.