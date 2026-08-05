Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ουκρανική αστυνομία δείχνει ένα ρωσικό drone να παρακολουθεί και να χτυπά σκόπιμα έναν άνδρα σε λαϊκή αγορά στη Χερσώνα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το υλικό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ρωσικής «σαφάρι με drones» εναντίον αμάχων.

Η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας δημοσίευσε την Τρίτη ένα σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο, όπως υποστηρίζει, φαίνεται ρωσικό drone να κυνηγά έναν άμαχο άνδρα σε αγορά της Χερσώνας, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό νέο έγκλημα πολέμου.

«Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πολεμούν οι Ρώσοι – στοχεύουν σκόπιμα αμάχους», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Telegram. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο άνδρας στο βίντεο «δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι ότι είναι μαχητής· απλώς πουλά λαχανικά και φρούτα στην αγορά».

«Ωστόσο, για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας-εισβολέα, εξακολουθεί να αποτελεί στόχο».

Ο 52χρονος πωλητής λαχανικών επέζησε της επίθεσης, αλλά υπέστη τραυματισμούς από την έκρηξη, τραύματα από θραύσματα και διάσειση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ουκρανικές αρχές ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι συγκεντρώνουν στοιχεία για την καταγραφή «ενός ακόμη εγκλήματος πολέμου» που, όπως υποστηρίζουν, διαπράχθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το βίντεο αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα αυτού που αποκάλεσε ρωσικό «σαφάρι με drones» κατά αμάχων στη Χερσώνα, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις έδειξαν «μηδενική μεταμέλεια» και μάλιστα καυχήθηκαν για την επίθεση.

«Ένα ρωσικό drone κυνήγησε σκόπιμα έναν άνδρα που πουλούσε λαχανικά και εξερράγη ακριβώς δίπλα του», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «παραδέχθηκαν ακόμη και το έγκλημα».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να δει τα στοιχεία για την εκστρατεία εναντίον αμάχων και να στηρίξει αυστηρότερες πιέσεις, εγγυήσεις ασφαλείας και προσπάθειες περιορισμού της ικανότητας της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν drones σχεδόν καθημερινά εναντίον αμάχων, οχημάτων, μέσων δημόσιας μεταφοράς και εργαζομένων σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη Χερσώνα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μόνο την Κυριακή 18 άμαχοι τραυματίστηκαν και δύο σκοτώθηκαν στην περιοχή της Χερσώνας.

Η περιοχή της Χερσώνας παραμένει εν μέρει υπό ρωσική κατοχή, στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου. Η πόλη της Χερσώνας, στην απέναντι όχθη, βρίσκεται υπό συνεχή επίθεση λόγω της μικρής απόστασής της από τα κατεχόμενα εδάφη και των περιορισμών στην ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.

Στους κύριους δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης έχουν πλέον τοποθετηθεί αυτοσχέδια δίχτυα προστασίας από επιθέσεις drones FPV.