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Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική
12:00 - 05 Αυγ 2026

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Θάνο Τσαγγάρη, και αντιπροσωπεία του Συλλόγου, συναντήθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου κοινωνικού διαλόγου και των επαφών του Υφυπουργού με κοινωνικούς, παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς ενόψει της ΔΕΘ, με στόχο την καταγραφή των αναγκών της αγοράς και την ανταλλαγή προτάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας και η ψηφιακή μετάβαση. Οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την τόνωση της εμπορικής δραστηριότητας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν καθημερινά τη λειτουργία της αγοράς.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών στην οικονομική δραστηριότητα και στην απασχόληση, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν, θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει της ΔΕΘ, ώστε οι παρεμβάσεις οι οποίες θα δρομολογηθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να στηρίζουν έμπρακτα την καθημερινότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

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