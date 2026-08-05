Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Η Ρωσία εξαπέλυσε ένα μαζικό κύμα επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 44, σε μία από τις φονικότερες επιθέσεις του Κρεμλίνου εναντίον του Κιέβου μέσα στη φετινή χρονιά.

Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε ενώ και οι δύο πλευρές εντείνουν τις αεροπορικές επιθέσεις τους εναντίον κρίσιμων υποδομών με ουκρανικά drones να πλήττουν περισσότερες αποθήκες της Wildberries, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία συχνά συγκρίνεται με την Amazon.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τελευταίας ρωσικής επίθεσης, αναφέροντας ότι το «σφοδρό πλήγμα» περιλάμβανε 24 βαλλιστικούς πυραύλους, τέσσερις πυραύλους Zircon/Oniks και 115 drones.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι κύριοι στόχοι της επίθεσης ήταν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις πολιτικών επιχειρήσεων, καθώς και υποδομές και ένας σιδηροδρομικός σταθμός.

«Αναχαιτιστικά συστήματα κατά βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να είχαν σώσει τις ζωές όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν ότι οι καθυστερήσεις στην προμήθειά τους ή η απροθυμία παροχής αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν άμεσα σε τόσο τραγικές ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Οι εταίροι που δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην προμήθεια αναχαιτιστικών μπορούν να βοηθήσουν επιβάλλοντας νέες κυρώσεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας εξακολουθεί να μην υπόκειται σε κυρώσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αυξήσει τις πυραυλικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων τις τελευταίες εβδομάδες, πιθανότατα επιδιώκοντας να εκμεταλλευτούν την έλλειψη αντιβαλλιστικών συστημάτων του Κιέβου.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αμερικανικό σύστημα Patriot PAC-3 για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η εγχώρια παραγωγή αυτής της τεχνολογίας θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση της σοβαρής έλλειψης αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται πιο πρόθυμος να στηρίξει την Ουκρανία, εξέφρασε πρόσφατα αμφιβολίες για το αν η Ουάσινγκτον θα αποδεχθεί ένα από τα πιο επείγοντα αιτήματα του Κιέβου.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στους Financial Times, στις 30 Ιουλίου, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους αναχαίτισης Patriot εδάφους-αέρος.

Η Ουκρανία στοχεύει τον ρωσικό κολοσσό λιανικής Wildberries

Η Ουκρανία επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έπειτα από τεσσεράμισι χρόνια σύγκρουσης, στοχοποιώντας τον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Ο Ντμίτρι Μιλιάεφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Τούλα στη δυτική Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη μέσω Telegram ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατέρριψε 107 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ένα από τα drones συνετρίβη σε κέντρο διαλογής της Wildberries, προκαλώντας πυρκαγιά, ανέφερε ο Μιλιάεφ, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Η Wildberries αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Σύμφωνα με το ουκρανικό think tank Ukrainian Security and Cooperation Center με έδρα το Κίεβο, μόνο η ηλεκτρονική αγορά (marketplace) της εταιρείας αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ρωσίας.