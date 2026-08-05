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Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές
Εμπορεύματα
13:29 - 05 Αυγ 2026

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν την Τετάρτη, αφού οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν ότι έπληξαν σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε αυτό το πλαίσιο,το μεσημέρι της Τετάρτης (5/8) το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, κι69είται ανοδικά κατά 1,63% στα 80,3 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI για παράδοση τον Σεπτέμβριο ενισχύονται κατά 0,98%, στα 76,52 δολάρια το βαρέλι.

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πύραυλο το δεξαμενόπλοιο κοντά στις ακτές της Γιανμπού, ενός από τα σημαντικότερα λιμάνια εξαγωγής σαουδαραβικού αργού πετρελαίου.

Η φερόμενη επίθεση και η επακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές, περιορίζοντας τις ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X αργά το βράδυ της Τρίτης ότι το νότιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, το οποίο διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει «ελεύθερο και ανοικτό» για τη διέλευση εμπορικών πλοίων.

Η ανακοίνωση ακολούθησε τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο CNBC, σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμη και εντός της εβδομάδας συμφωνία για την πλήρη επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου, μέσω του οποίου διακινείται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει περίπου 6%, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι τιμές βρίσκονται υπό πίεση τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, επιλέγοντας αντ' αυτής την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχωρούν κατά 3,2%, στα 51,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Την ίδια στιγμή, ο χρυσός ενισχύεται κατά 1,53%, στα 4.215,95 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι καταγράφει κέρδη 2,23%, στα 61,59 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός κινείται οριακά υψηλότερα, με άνοδο 0,03%, στα 6,64 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,08% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,15 δολάρια ανά ευρώ. Παράλληλα, καταγράφει απώλειες 0,14% και έναντι της βρετανικής λίρας, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,30 δολάρια ανά στερλίνα. Αντίθετα, η βρετανική λίρα ενισχύεται κατά 0,08% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,85 στερλίνες ανά ευρώ.

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