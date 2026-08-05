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Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες
Ειδήσεις
14:19 - 05 Αυγ 2026

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Reporter.gr Newsroom
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Στο φως έρχονται νέες λεπτομέρειες για το αστυνομικό περιστατικό που σημειώθηκε τη νύχτα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, εργαζόμενοι του αεροδρομίου εντόπισαν ένα τροποποιημένο drone σε μικρή απόσταση από μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Antonov.

Όπως προκύπτει από εμπιστευτικό υπηρεσιακό έγγραφο της αστυνομίας, στη συσκευή είχε προσαρτηθεί «άγνωστη ουσία», η οποία ενδέχεται να ήταν εκρηκτική. Στην ίδια μάζα φέρεται να υπήρχε και πυροκροτητής, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να αντιμετωπίσουν το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό.

Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι το drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Bild. Πυροτεχνουργοί ανέλαβαν να το εξουδετερώσουν με ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε προσωρινά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Λειψίας.

Σύμφωνα με το ίδιο αστυνομικό έγγραφο, σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό: φορτηγό αεροσκάφος, το οποίο δεν μπόρεσε να προσγειωθεί λόγω της διακοπής της λειτουργίας του αεροδρομίου, συγκρούστηκε σε ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων με άγνωστο αντικείμενο. Μετά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Ανόβερου, αστυνομικοί διαπίστωσαν ελαφρές ζημιές στο εμπρόσθιο τμήμα του αεροσκάφους.

Η αστυνομία της Κάτω Σαξονίας αντιμετωπίζει την υπόθεση ως πιθανό αδίκημα κατά της κρατικής ασφάλειας, ενώ αργότερα το περιστατικό επιβεβαίωσε και το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών. Εκπρόσωπος της DHL ανέφερε επίσης ότι αεροσκάφος της εταιρείας συγκρούστηκε με «αντικείμενο».

Το αεροδρόμιο της Λειψίας αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού, μεταξύ άλλων και προς την Ουκρανία. Πριν από δύο χρόνια είχε αποφευχθεί οριακά σοβαρό περιστατικό, όταν δέμα που προοριζόταν για τη Βρετανία τυλίχθηκε στις φλόγες σε κέντρο logistics της DHL. Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για επιχείρηση ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ στη Λιθουανία δικάζονται σήμερα πέντε φερόμενα μέλη του σχετικού δικτύου δολιοφθοράς.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι γερμανικές αρχές καταγράφουν αυξημένο αριθμό περιστατικών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και απόπειρες παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (DFS) κατέγραψε 145 περιστατικά διατάραξης της λειτουργίας αεροδρομίων λόγω παράνομων πτήσεων drones. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι χειριστές τους δεν εντοπίζονται.

Τον Ιούλιο, οι αρχές στη Βαυαρία συνέλαβαν έναν 37χρονο Μολδαβό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι χρησιμοποιούσε drone για την κατασκοπεία αμυντικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ενεργούσε για λογαριασμό ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

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