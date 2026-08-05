ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές
Αυτοδιοίκηση
11:09 - 05 Αυγ 2026

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Δήμος Αθηναίων, ενισχύει καθημερινά το πράσινο σε σχολικές αυλές και προαύλια, δημιουργώντας μικρές οάσεις δροσιάς και αναβαθμίζοντας τους χώρους στους οποίους τα παιδιά μαθαίνουν, παίζουν και περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ολοκληρώθηκε ένα εκτεταμένο σύνολο πράσινων παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, σημείωσε: «Τα σχολεία είναι χώροι συνάντησης, παιχνιδιού και καθημερινής ζωής, γι’ αυτό και χρειάζονται περισσότερο πράσινο. Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για πιο πράσινα σχολεία, ενισχύοντας παράλληλα το αστικό πράσινο και την περιβαλλοντική παιδεία των παιδιών μας».

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε., Βαγγέλης Μαρινάκης, τόνισε: «Η ανθεκτικότητα μιας πόλης ξεκινά από τους χώρους στους οποίους μεγαλώνουν τα παιδιά της. Μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Δήμος Αθηναίων μετατρέπει τη χρηματοδότηση σε ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και κάνουν τα σχολεία και τις γειτονιές μας πιο πράσινες, πιο δροσερές και πιο ανθεκτικές απέναντι στην κλιματική κρίση».

Τα σχολεία αποκτούν περισσότερο πράσινο – Περισσότερα από 220 νέα δέντρα και 1.200 θάμνοι στα σχολεία της πόλης

Συνολικά, πράσινες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 43 σχολικές αυλές, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας. Οι δράσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, νέες φυτεύσεις, δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων και την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων φυτεύτηκαν: 229 νέα δέντρα, 1.238 θάμνοι, καθώς και ανθόφυτα σε επιλεγμένα σημεία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν κλαδεύσεις και εργασίες φροντίδας του υφιστάμενου πρασίνου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων. Τα ίδια τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση της αυλής τους, προτείνοντας τα σημεία όπου επιθυμούσαν να τοποθετηθούν δέντρα, λαχανόκηποι και συστήματα σκίασης. Οι προτάσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την υλοποίηση των παρεμβάσεων από τις υπηρεσίες και τους συνεργαζόμενους φορείς του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας παράλληλα τη συμμετοχή των μαθητών και την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.

Οι παρεμβάσεις αποτυπώνουν το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας κατά την περίοδο 2025-2026, σε συνδυασμό με τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ASCEND, με τη συμμετοχή της ΔΑΕΜ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε.

Το πρόγραμμα ASCEND

Το ASCEND είναι ένα πιλοτικό έργο με κύριο στόχο την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο γειτονιάς στην πόλη της Αθήνας, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής. Ενσωματώνει παρεμβάσεις στους τομείς της ενέργειας, της κινητικότητας και των πράσινων υποδομών.

Βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση, εμπλέκοντας πολίτες, νέους, γυναίκες, μετανάστες, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς στη διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων για το κλίμα. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη συμβολή στη συνολική μετάβαση της περιοχής και της πόλης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»
Εργασιακά

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Παραδόθηκαν σε 100 ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά τα vouchers για δωρεάν κλιματιστικά

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης
Αυτοδιοίκηση

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

Magazino
05/08/2026 - 07:34

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ