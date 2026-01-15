Ποιος είναι ο επόμενος για το Προεδρικό

Ποιος θα είναι ο επόμενος πρώην Πρωθυπουργός που θα συναντηθεί με τον Κώστα Τασούλα, στο πλαίσιο των επαφών που εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Μετά από την επίσκεψη του Κώστα Καραμανλή στο Προεδρικό, το επόμενο ραντεβού έχει ήδη οριστεί για την επόμενη Τετάρτη (21/1) και ο Κώστας Τασούλας θα υποδεχθεί τον Γιώργο Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος και ο πρώην Πρωθυπουργός είχαν μία συνάντηση και μία καλή συζήτηση πριν από μερικές εβδομάδες στην Πάτρα, όπου βρέθηκαν για τους εορτασμούς του Αγίου Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. Το άτυπο πρωτόκολλο που έχει οριστεί προβλέπει ότι οι συναντήσεις του ΠτΔ με τους πρώην θα γίνουν με χρονολογική σειρά, κάτι που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν οι Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Θα προσκληθούν όμως και πολιτικές προσωπικότητες όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Τάσος Γιαννίτσης...