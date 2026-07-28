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Το «παρών» της Ντόρας
Ανεμοδείκτης
06:30 - 28 Ιουλ 2026

Το «παρών» της Ντόρας

Reporter.gr Newsroom
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Οι «γαλάζιοι» Ντόρα Μπακογιάννη, Χαράλαμπος Αθανασίου και Γιώργος Βλάχος είχαν εκφράσει τις ενστάσεις τους για την εξαετή θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας που προτείνει η κυβέρνηση στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ωστόσο, μόνον η πρώτη το τόλμησε…  

Η κ. Μπακογιάννη ψήφισε «παρών» στην ψηφοφορία της Δευτέρας (27/7) και μας άφησε στην… αίθουσα αναμονής μέχρι τη δεύτερη ψηφοφορία, στα τέλη Αυγούστου, στην οποία θα κριθεί ο αριθμός των άρθρων που θα πάρουν το «πράσινο φως» για την αναθεώρησή τους.

Η ίδια είχε φανεί επιφυλακτική ήδη από τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, λέγοντας:

«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν θεωρώ ό,τι έχουμε κανέναν λόγο να το αλλάξουμε, μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο του Συντάγματος».

Συνεπώς, η απόσταση ασφαλείας της κ. Μπακογιάννη δεν είναι ούτε σοκαριστική, ούτε και απρόσμενη· παρότι στα δημοσιογραφικά «κουτσομπολιά» διακινείται πως δεν σκόρπισε και χαμόγελα χαράς…

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