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Η επικοινωνιακή αγωνία του αντιπροέδρου
Ανεμοδείκτης
16:48 - 19 Ιαν 2026

Η επικοινωνιακή αγωνία του αντιπροέδρου

Reporter.gr Newsroom
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Μπορεί να είναι σύμπτωση, μπορεί και όχι. Σίγουρα όμως είναι και μία ένδειξη της ανάγκης της κυβέρνησης, ειδικότερα όμως του Κωστή Χατζηδάκη, να κάνει μία φυγή προς τα εμπρός και να απαντήσει έμμεσα (ή και άμεσα) σε όσους τον επικρίνουν για μέτρια αποτελέσματα της θητείας του ως αντιπροέδρου.

Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Ακης Σκέρτσος, οι δύο υπουργοί Επικρατείας, προγραμμάτισαν λοιπόν μία συνέντευξη Τύπου για την Τρίτη (20/1) , όπου θα παρουσιάσουν τον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό για το 2026.

Κατά μία εκδοχή, είναι μία κλασικού τύπου επικοινωνιακή κίνηση της κυβέρνησης. Ποια είναι όμως η ενδιαφέρουσα σύμπτωση; Οτι ο Κωστής Χατζηδάκης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης απουσιάζει στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις του Eurogroup (όπου προεδρεύει) και του EcoFin. Μάλλον επιβεβαιώνονται όσοι επιμένουν ότι ο αντιπρόεδρος έχει μάλλον ενοχληθεί από τα πολιτικά άλματα του υπουργού Οικονομικών…

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