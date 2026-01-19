Η επικοινωνιακή αγωνία του αντιπροέδρου

Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Ακης Σκέρτσος, οι δύο υπουργοί Επικρατείας, προγραμμάτισαν λοιπόν μία συνέντευξη Τύπου για την Τρίτη (20/1) , όπου θα παρουσιάσουν τον κυβερνητικό απολογισμό του 2025 και τον προγραμματισμό για το 2026.
Κατά μία εκδοχή, είναι μία κλασικού τύπου επικοινωνιακή κίνηση της κυβέρνησης. Ποια είναι όμως η ενδιαφέρουσα σύμπτωση; Οτι ο Κωστής Χατζηδάκης αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης απουσιάζει στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις του Eurogroup (όπου προεδρεύει) και του EcoFin. Μάλλον επιβεβαιώνονται όσοι επιμένουν ότι ο αντιπρόεδρος έχει μάλλον ενοχληθεί από τα πολιτικά άλματα του υπουργού Οικονομικών…