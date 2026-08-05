2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

Με νέες συνεργασίες, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, καθώς και με διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές, επιστρέφει το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Ζιάβρα και σε συμπαραγωγή με τον Δήμο Πρεσπών, το φεστιβάλ έρχεται αυτόν τον Αύγουστο να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της Πρέσπας, μετατρέποντάς την για άλλη μια χρονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου 2026, η Πρέσπα κινείται σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς για ακόμα μία χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες καθώς και συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν και πάλι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με συνεργασίες από την Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βραζιλία, Γερμανία, το Βέλγιο και τη Χιλή, ενώ το φεστιβάλ εγκαινιάζει την συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια της αδελφοποίησης των Δήμων Πρεσπών και Αθηναίων.

Οι φετινές δράσεις εκτείνονται σε όλο το μήκος και πλάτος της Πρέσπας, μεταξύ άλλων με δράσεις σε Μικρολίμνη, Άγιο Γερμανό, Ψαράδες, Άγιο Αχίλλειο, Δασερή, Λαιμό, Μοσχοχώρι, Πούστετς (Αλβανία) κ.α. Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος συναυλιών και παράλληλων δράσεων με βάση τους την σύγχρονη κλασική και τη παραδοσιακή βαλκανική μουσική δημιουργία.

Ακόμα, φέτος παρουσιάζεται η πρώτη διεθνούς εμβέλειας ανάθεση έργου σύγχρονης μουσικής, ειδικά σχεδιασμένη για το πρόγραμμα του φεστιβάλ που θα παρουσιαστεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η 2η Ακαδημία Δημιουργίας Σύγχρονης Μουσικής «PRESPENSIS» συνεχίζει την δράση της σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα Μουσικά Σχολεία Καστοριάς, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συναυλιών

Το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου το φεστιβάλ ανοίγει στο παλιό σχολείο του χωριού Δασερή με μια συναυλία–performance βασισμένη στα νανουρίσματα της ευρύτερης περιοχής των Πρεσπών. Ελληνικά, αλβανικά και σλαβομακεδονικά νανουρίσματα, καθώς και τραγούδια της πρεσπιώτικης διασποράς, συνυφαίνονται σε ένα πρωτότυπο μουσικό έργο για τσέλο και electronics που εξερευνά τη μνήμη, τη μητρική φωνή και την πολιτισμική συνύπαρξη στα σύνορα των Βαλκανίων. Ερμηνεύουν η παραδοσιακή ερμηνεύτρια Νατάσα Τσακηρίδου και η σοπράνο Μαριάννα Νομικού.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην κεντρική πλατεία των Ψαράδων, ο διεθνούς φήμης Βραζιλιάνος πιανίσταςPaulo Álvares συναντά το πολυφωνικό σύνολο «Φαρσερότες [βλάχικα]», ίσως το μοναδικό εναπομείναν αυθεντικό βλάχικο πολυφωνικό σύνολο στον κόσμο, από το Ντρένοβο της Αλβανίας. Η σύγχρονη αυτοσχεδιαστική μουσική διαπλέκεται με πολυφωνικούς σκοπούς της Βλαχίας και της ευρύτερης αλβανικής παράδοσης.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου η δράση μεταφέρεται στην Βυζαντινή Συλλογή στον Άγιο Γερμανό. Με το φεγγάρι να φωτίζει τον βραδινό ουρανό και στα πλαίσια των 75 χρόνων από τον θάνατο του Arnold Schoenberg, παρουσιάζεται το μνημειώδες έργο του «Pierrot Lunaire» [Φεγγαρόφωτος Πιερότος] σε ημι-σκηνοθετημένη συναυλιακή μορφή. Η μουσική του Schoenberg μπλέκεται σχεδόν φυσικά με σκοπούς της αποκριάς, του φεγγαριού και του νόστου. Στον ρόλο του πιερότου ο καταξιωμένος βαρύτονος Γιώργος Ιατρού. Το πενταμελές σύνολο διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας και τα κοστούμια επιμελείται η Ιωάννα Τσάμη.

Το απόγευμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το παλιό λατομείο Μικρολίμνης γεμίζει ζωή για άλλη μια χρονιά με την παράσταση «FOUR SEASONS / perpetuum mobile». Οι τέσσερις εποχές του Αντόνιο Βιβάλντι στη νέα μινιμαλιστική εκδοχή του βρετανού συνθέτη Max Richter συναντούν τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και πλήθος ηθοποιών και Πρεσπιωτών performers σε μια παράσταση που περιεργάζεται τις εποχές, και τη σοδειά του φασολιού στην Πρέσπα ανά τις εποχές. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο ανερχόμενος σκηνοθέτης Πάνος Ζυγούρος και την ορχήστρα διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας. Σολίστ στο βιολί η εξάρχουσα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Κατερίνα Χατζηνικολάου.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου, το φεστιβάλ «ριζώνει» από νωρίς στο Συσκευαστήριο Φασολιών του Συνεταιρισμού «Πελεκάνος» στον Λαιμό. Το απόγευμα η 2η Ακαδημία Δημιουργίας Σύγχρονης Μουσικής «PRESPENSIS» παρουσιάζει τις πρωτότυπες συνθέσεις που δημιουργήθηκαν μετά από ανάθεση του φεστιβάλ και της Ακαδημίας για το 2026. Συμμετέχουν οι φοιτητές-συνθέτες: Χρήστος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παρταλόπουλος, Δημήτρης Σίντος, και Δήμητρα Βάκα. Τα σύνολα απαρτίζουν φοιτητές και μαθητές από τις ειδικεύσεις οργάνων και φωνής της Κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής του ΠΑΜΑΚ, τις ειδικεύσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής και της Σύγχρονης Μουσικής του ΠΑΜΑΚ, φοιτητές από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, καθώς και από λυκειακές τάξεις των μουσικών σχολείων Αμυνταίου, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας. Η συμμετοχή των φοιτητών και μαθητών είναι δωρεάν, χάρις στην ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Το βράδυ της Κυριακής, το συσκευαστήριο μεταμορφώνεται σε έναν εκρηκτικό χώρο γιορτής και συλλογικής μουσικής εμπειρίας, κινούμενο σε ρυθμούς πανηγυριού με τη συμμετοχή της μπάντας «Αηδόνια της Φλώρινας», και τις παραδοσιακές ερμηνεύτριες Νατάσα Τσακηρίδου και Μαρία Δαύκα. Παραδοσιακοί βαλκανικοί ήχοι συναντούν techno και Balkan beats σε ένα υβριδικό μουσικό set.

Πρόγραμμα Εικαστικής Έκθεσης «Άγιος Αχίλλειος: Η Άκρη της Αρχής»

Ήδη από την 1η Αυγούστου και για διάστημα δύο μηνών, ο Άγιος Αχίλλειος μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό τόπο σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας, φιλοξενώντας έργα δέκα καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και ένα συλλογικό έργο φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Χάρη Κοντοσφύρη.

Οι επισκέπτες των Πρεσπών θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στο νησί του Αγίου Αχιλλείου συναντώντας έργα ειδικά σχεδιασμένα για το φετινό θεματικό άξονα του φεστιβάλ, «Επιστροφή στην Αρχή». Εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις μέσα στο φυσικό τοπίο συνθέτουν μια βιωματική διαδρομή που συνομιλεί με τη μνήμη, το τοπίο και την έννοια της επιστροφής.

Μέσα από ειδική εφαρμογή, το κοινό ακολουθεί μια προκαθορισμένη κυκλική περιπατητική διαδρομή πάνω στο νησί, όπου η έννοια του τέλους και της αρχής μπλέκονται διαρκώς, μετατρέποντας την ίδια την περιήγηση σε μια τελετουργική εμπειρία μετάβασης και επανεκκίνησης.

Έξω και περιμετρικά του ναού του Αγίου Αχιλλείου, ο Χιλιανός συνθέτης Pablo Garreton δημιουργεί, μετά από ανάθεση του φεστιβάλ, ένα πρωτότυπο ηχοτοπίο που συνδυάζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με ηχογραφήσεις από το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της Πρέσπας.

Το έργο αναπτύσσεται ως μια διαρκής πολυκαναλική ηχητική εγκατάσταση χαμηλής όχλησης, από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου, μεταμορφώνοντας τον περιβάλλοντα χώρο του ναού σε ένα πεδίο ακουστικής περιπλάνησης και στοχασμού.

Πρόγραμμα Δράσεων NOMAD PRESPA

Το φετινό φεστιβάλ εγκαινιάζει ένα «φεστιβάλ μέσα στο φεστιβάλ», μια νέα νομαδική ενότητα με τίτλο NOMAD PRESPA [Νομαδική Πρέσπα], εμπνευσμένη από τις ιστορικές μετακινήσεις και τη διαρκή κυκλικότητα της ζωής γύρω από τη λίμνη των Πρεσπών. Η νέα αυτή δράση επιχειρεί να επαναφέρει την έννοια της μετακίνησης ως αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής εμπειρίας.

Για το 2026, το NOMAD PRESPA υποδέχεται ξανά τον κρουστό Παναγιώτη Ζιάβρα και τον performer Myrgon, οι οποίοι επιστρέφουν μετά την περσινή ιδιαίτερα επιτυχημένη performance τους με μια νέα διπλή δράση. Η πρώτη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στον Άγιο Δημήτριο στο Μοσχοχώρι, ενώ η δεύτερη την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Πουστέτς της Αλβανίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Πουστέτς, εγκαινιάζοντας την συνεργασία του φεστιβάλ με την Αλβανία και ανοίγοντας τον δρόμο στον διασυνοριακό του χαρακτήρα.

Μέσα από μια υβριδική γλώσσα που συνδυάζει ήχο, κίνηση, τελετουργικά στοιχεία και αυτοσχεδιασμό, οι δύο καλλιτέχνες δημιουργούν μια περιπατητική εμπειρία που ακολουθεί συμβολικά τις διαδρομές των ανθρώπων της Πρέσπας ανά τους αιώνες.

Παράλληλες Δράσεις

Οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ συνεχίζονται και φέτος με ένα ανοιχτό σεμινάριο «φασολομαγειρέματος», το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Πρεσπών, στο χωριό Λαιμός.

Πρεσπιώτες και επισκέπτες ενώνουν τις δυνάμεις τους γύρω από τα καζάνια, και μαγειρεύουν παραδοσιακά φασόλια Πρεσπών και ψητές πιπεριές, σε μια συλλογική γιορτή αφιερωμένη στη γαστρονομική μνήμη της περιοχής. Ανάμεσα σε μυρωδιές, μουσικές και αυθόρμητους χορούς, στήνεται ένα μεγάλο πρεσπιώτικο τσιμπούσι κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο, όπου η καθημερινότητα της περιοχής μετατρέπεται σε ζωντανό κομμάτι της εμπειρίας του φεστιβάλ.

Το πρωί της Κυριακής 30 Αυγούστου, ο φλαουτίστας Ζαχαρίας Ταρπάγκος καλεί το κοινό σε μια μουσική περιπατητική διαδρομή από το χωριό Ψαράδες έως το Ακρωτήριο Ρότι, ένα από τα πιο επιβλητικά σημεία της Μεγάλης Πρέσπας.

Με συνοδοιπόρο τον ήχο του φλάουτου και φόντο τη μαγευτική θέα προς το νοητό σύνορο Ελλάδας, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, η διαδρομή μετατρέπεται σε μια βιωματική εμπειρία σύνδεσης με το τοπίο, τη σιωπή και τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περιοχής. Η μουσική παρεμβάλλεται οργανικά στη φύση, ακολουθώντας τον ρυθμό του περιπάτου και δημιουργώντας στιγμές περισυλλογής και κοινής ακρόασης πάνω στο όριο τριών χωρών και πολλών ιστοριών.