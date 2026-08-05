Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Για την παραλαβή της μετέβη στη Βρετανία κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η άφιξή της στη χώρα αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης.
Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης μέσω της Interpol (ερυθρά αγγελία), που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές Αρχές.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh6m5vri741?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, οπότε θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.
Σημειώνεται ότι η 46χρονη δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσής της στην Ελλάδα.
Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkh6mw3dqyap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}