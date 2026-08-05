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Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο
Ειδήσεις
22:14 - 05 Αυγ 2026

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Reporter.gr Newsroom
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Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρησμού της Marfin το 2010 αναμένεται να μεταφερθεί αύριο στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές Αρχές, ύστερα από σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών.  

Για την παραλαβή της μετέβη στη Βρετανία κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ η άφιξή της στη χώρα αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης.

Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης μέσω της Interpol (ερυθρά αγγελία), που είχε εκδοθεί από τις ελληνικές Αρχές.

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Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης, οπότε θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι η 46χρονη δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσής της στην Ελλάδα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι.

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