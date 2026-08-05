Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Την Τρίτη 4 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν στο επίκεντρο τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόνισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση, όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η φορολογική επιβάρυνση, η επαγγελματική στέγη και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για ένα πιο σταθερό και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον:

Επαγγελματική στέγη 9 ετών (6+3) για τους συνεπείς μισθωτές. Οριζόντια ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις προς ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ. Δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις ΜΜΕ. Επανένταξη επιχειρήσεων στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκπτώσεων. Ουσιαστική πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Εξαίρεση των ατομικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Μείωση του λειτουργικού κόστους των ΜΜΕ. Η νέα μεγάλη μεταρρύθμιση που θα πρέπει να απασχολήσει την πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι η μικρομεσαία επιχείρηση δεν ζητά προνόμια, αλλά ένα δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Δημήτριος Μαρκόπουλος άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις και τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και αναγνώρισε τη σημασία των ζητημάτων που τέθηκαν. Επιφυλάχθηκε να εξετάσει διεξοδικά το σύνολο των προτάσεων, επισημαίνοντας ότι ορισμένες από αυτές απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής τους. Παράλληλα τόνισε ότι θα διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, με στόχο τη συνέχιση του ουσιαστικού διαλόγου και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.