ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ έπειτα από ένοπλη επίθεση στην περιοχή Πρόσπεκτ Χιλ, με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς».

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Caswell, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, περίπου στις 08:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας), σε κατοικία που βρίσκεται στη διεύθυνση 352 Brooks Road, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου του Ράλεϊ.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων στελέχη του Γραφείου του Σερίφη, της Τροχαίας της Βόρειας Καρολίνας (State Highway Patrol) και του Πολιτειακού Γραφείου Ερευνών (State Bureau of Investigation – SBI), τα οποία διεξήγαγαν έρευνες στον χώρο της αγροτικής κατοικίας όπου εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μόνο τη διακομιδή ενός τραυματία σε νοσοκομείο, χωρίς να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή εάν έχει ταυτοποιηθεί και συλληφθεί κάποιος ύποπτος.

«Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν πολλούς ανθρώπους που είχαν δεχθεί πυροβολισμούς. Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ υπάρχουν και πολλοί ακόμη νεκροί», ανέφερε το SBI σε ανακοίνωσή του.

«Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Κάσγουελ εργάζεται για την ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό και το περιστατικό περιορίζεται στη συγκεκριμένη διεύθυνση», προσέθεσε.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε διώροφη κατοικία, η οποία, σύμφωνα με διαδικτυακούς χάρτες, βρίσκεται μέσα σε αγροτική περιοχή και περιβάλλεται από δασική έκταση.