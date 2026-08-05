ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

Με ενισχυμένη ορατότητα για την επίτευξη των στόχων του 2026 εισέρχεται η ΔΕΗ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς η διοίκηση του Ομίλου επαναβεβαίωσε τον στρατηγικό και οικονομικό της σχεδιασμό κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου στους αναλυτές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Στάσσης, επιβεβαίωσε την πρόβλεψη για προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία παραμένει σε σταθερή τροχιά επίτευξης των στόχων της.

«Συνολικά, παραμένουμε πλήρως σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026. Το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την εκτίμηση αυτή ενισχύουν και οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, καθώς ο Όμιλος έχει ήδη καλύψει περίπου το 50% του ετήσιου στόχου για τα προσαρμοσμένα EBITDA και το 55% του στόχου για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Παράλληλα, η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως επισήμανε ο κ. Στάσσης, η ΔΕΗ μετατρέπει πλέον τις επενδύσεις των προηγούμενων ετών σε υψηλότερη κερδοφορία, ενώ επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου. Το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου, όπως σημείωσε, αποδεικνύει την ανθεκτικότητά του, με ολοένα μεγαλύτερη συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων, την ώρα που οι επενδύσεις επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας καθαρότερης, πιο ευέλικτης και γεωγραφικά διαφοροποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο Όμιλος διαθέτει πλέον την απαιτούμενη χρηματοοικονομική ευχέρεια για να επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση των πρόσφατων εξαγορών η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ανέλθει στα 7,8 GW, υποστηριζόμενη από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων που βρίσκονται είτε υπό κατασκευή είτε σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Έρχονται νέες κινήσεις μετά την Πολωνία και την Ουγγαρία

Ο Γιώργος Στάσσης επιβεβαίωσε, επίσης, ότι μετά τις πρώτες κινήσεις σε Πολωνία και Ουγγαρία αναμένονται νέες συμφωνίες το επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες πριν από την οριστικοποίησή τους.

Όπως σημείωσε, στρατηγικός στόχος των εξαγορών στις συγκεκριμένες αγορές δεν είναι μόνο η απόκτηση ενεργειακών έργων, αλλά κυρίως η δημιουργία ισχυρής τοπικής οργανωτικής παρουσίας.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου, η ΔΕΗ επιδιώκει να διαθέτει πλήρως ανεπτυγμένη οργανωτική δομή στις νέες αγορές μέσα στην επόμενη πενταετία.

Σε ό,τι αφορά τις αποδόσεις των εξαγορών, η διοίκηση επισήμανε ότι οι πρόσφατες συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν με μη μοχλευμένες αποδόσεις έργου άνω του 9% και κοντά στο 10%, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που είχαν παρουσιαστεί κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ισχυρές επιδόσεις στο α' εξάμηνο

Υπενθυμίζεται ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 400 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια έναντι του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, ενισχύοντας την εκτίμηση της διοίκησης ότι ο Όμιλος θα επιτύχει τόσο τους ετήσιους οικονομικούς στόχους όσο και τη διανομή μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επενδύσεις έφτασαν τα 1,4 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και ανάπτυξης των δικτύων διανομής.

Όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης, ο επενδυτικός ρυθμός επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο και αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε στις 1,2 φορές, αντανακλώντας κυρίως την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου.

Με hyperscalers για το data center

Αναφερόμενος στο μεγάλο έργο data center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ο Γιώργος Στάσσης επιβεβαίωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι οι διαπραγματεύσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Τόνισε ότι η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα την προετοιμασία του έργου, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε η πρώτη φάση, δυναμικότητας περίπου 300 MW, να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Όπως εξήγησε, οι διαπραγματεύσεις αφορούν σύνθετες συμφωνίες, καθώς δεν περιορίζονται στην ανάπτυξη ενός data center, αλλά περιλαμβάνουν μακροχρόνιες συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs), συμβάσεις τροφοδοσίας, καθώς και τεχνικά και σχεδιαστικά ζητήματα.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία προς ανακοίνωση, η διοίκηση υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις έχουν ωριμάσει σημαντικά και επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης μέσα στο 2026.

Παράλληλα, η ΔΕΗ εξετάζει ήδη την επέκταση του έργου πέραν των 300 MW, με τις συζητήσεις να αφορούν ακόμη και ανάπτυξη συνολικής δυναμικότητας έως 1 GW, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις για τις επόμενες φάσεις.

Στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Στάσσης, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας συνεχίζουν τις διαδικασίες για τη δημιουργία μιας ενιαίας και ουδέτερης πλατφόρμας χονδρικής FTTH (Fiber to the Home), η οποία θα είναι ανοικτή σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Εξηγώντας τα πλεονεκτήματα από μια πιθανή κοινοπραξία τόνισε ότι αναμένεται να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επενδύσεων (CAPEX), να περιορίσει τις επικαλύψεις δικτύων, να ενισχύσει την εμπορική προοπτική, συνδυάζοντας τις υποδομές της ΔΕΗ με τη σημαντική πελατειακή βάση και την τεχνογνωσία της Vodafone στις τηλεπικοινωνίες, να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων FTTH.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συναλλαγή θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη χονδρική πλατφόρμα FTTH στην Ελλάδα.

Η διαδικασία βρίσκεται σήμερα στη φάση του due diligence, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την υπογραφή οριστικών συμβάσεων και τις εγκρίσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών και ανταγωνιστικών αρχών. Στόχος είναι το κλείσιμο της συναλλαγής στο πρώτο εξάμηνο του 2027.