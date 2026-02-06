Η Καρυστιανού αποκαλύπτεται
Ανεμοδείκτης
14:25 - 06 Φεβ 2026

Η Καρυστιανού αποκαλύπτεται

Reporter.gr Newsroom
Ως γνωστόν, η Μαρία Καρυστιανού αποφεύγει πλέον την έκθεση στη δημοσιότητα, δεν δίνει συνεντεύξεις και παρεμβαίνει σχεδόν αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων.

Εκεί σχολιάζει περίπου τα πάντα, μεταξύ άλλων και την τραγωδία της Χίου. Τα σχόλιά της έχουν όμως ξεκάθαρα ένα περιεχόμενο με συγκεκριμένο κοινό, στον χώρο του εθνολαϊκισμού.

Υπό αυτήν την έννοια, η ανάρτησή της για το περιστατικό της Χίου είναι πολύ χαρακτηριστική, αφού συνδυάζει τον «πόνο» με την κριτική στο κράτος, που δεν πράττει τα δέοντα για «την αποτροπή των παράνομων εισβολών». Ολόκληρη η σχετική ανάρτηση έχει ως εξής: «Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία». Το στοίχημα για το κόμμα που υποτίθεται ότι ετοιμάζεται και την εκλογική του επίδοση αρχίζει και αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον...

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 14:37
