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Photo από το @nyknicks στο Χ
Photo από το @nyknicks στο Χ
Magazino
08:21 - 14 Ιουν 2026

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Reporter.gr Newsroom
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Οι New York Knicks κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA για πρώτη φορά μετά το 1973, πραγματοποιώντας ακόμη μία επική ανατροπή στην τέταρτη περίοδο για να νικήσουν τους San Antonio Spurs στον 5ο αγώνα των Τελικών του NBA και να κατακτήσουν τη σειρά με 4-1.

Οι Knicks βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 16 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα και με 9 πόντους στις αρχές της τελευταίας περιόδου, πριν επιστρέψουν δυναμικά χάρη στα ηρωικά κατορθώματα του Jalen Brunson. Η Νέα Υόρκη επικράτησε με 94-90.

Άλλωστε στο προηγούμενο παιχνίδι είχαν επιστρέψει από το -29 και οι ανατροπές είχαν γίνει πλέον... συνήθεια.

Με το τέλος του αγώνα ξέσπασαν πανηγυρισμοί στην πόλη, που ενώθηκε γύρω από τους Knicks.

Τα δάκρυα μετά την τελική κόρνα έδειξαν τι σήμαινε αυτή η στιγμή — όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για ολόκληρη τη Νέα Υόρκη και τη βάση των φιλάθλων της, που για περισσότερα από 50 χρόνια υπέφεραν από απογοητεύσεις στα playoffs και μακρές περιόδους αγωνιστικής παρακμής. Καθώς ο χρόνος μηδενιζόταν, δεκαετίες πόνου και προσμονής ξέσπασαν σε κραυγές χαράς μέσα στο Frost Bank Center, καθώς η έδρα των Spurs έμοιαζε να έχει μεταφερθεί στην Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

{https://x.com/NBA/status/2066025330855346277}

Η ανατροπή στην τέταρτη περίοδο ήταν απόλυτα ταιριαστή με την ιστορία της ομάδας. Ένας σύλλογος που πολλές φορές έμοιαζε «νεκρός» αγωνιστικά, αναγεννήθηκε ξανά, λίγες μόλις ημέρες μετά από μία από τις πιο απίστευτες ανατροπές στην ιστορία του NBA στον 4ο αγώνα. Ο Jalen Brunson σημείωσε 45 πόντους, τους περισσότερους στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του και οδηγώντας το «Μεγάλο Μήλο» σε ένα πρωτάθλημα που περίμενε με αγωνία εδώ και δεκαετίες.

{https://x.com/NBA/status/2066000179216441757}

{https://x.com/NBA/status/2066025768707072360}

{https://x.com/NBA/status/2066011793290416183}

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