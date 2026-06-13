Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επτά από τους εννέα συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια της Αττικής, μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι δύο υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση αφορά δύο κυκλώματα που, σύμφωνα με τις Αρχές, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κυρίως κοκαΐνης σε μαθητές και ανήλικους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρά άτομα, αλλά φέρονται επίσης να τα εκφόβιζαν και να τα χτυπούσαν όταν καθυστερούσαν την εξόφληση οφειλών.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και ένας 19χρονος, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν ως ηγετικό στέλεχος της δεύτερης οργάνωσης. Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε κάθε τέτοιο ρόλο, υποστηρίζοντας ότι οι ανήλικοι συνεργοί του λειτουργούσαν ανεξάρτητα.

«Καμία δήθεν δική μου "αρχηγική” ιδιότητα δεν προκύπτει. Οι ανήλικοι έκαναν μόνοι τους τις σχετικές συναλλαγές, κρατούσαν τα κέρδη και δεν υπήρχε κοινό ταμείο», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο 21χρονος που φέρεται ως επικεφαλής της πρώτης εγκληματικής ομάδας παραμένει ασύλληπτος. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για τη σύλληψή του τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, παρέσυρε με το όχημά του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, και διέφυγε, με αποτέλεσμα να αναζητείται ακόμη.