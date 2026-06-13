Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν το Σάββατο δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι «απολύτως ψευδείς και αβάσιμοι», υπογραμμίζοντας πως δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αποδέσμευση, μεταφορά ή διευκόλυνση ιρανικών κεφαλαίων μέσω της χώρας.

Τα δημοσιεύματα του Reuters, τα οποία επικαλούνταν τέσσερις ανώνυμες πηγές, ανέφεραν ότι τα ΗΑΕ είχαν συμφωνήσει σε μια τέτοια κίνηση στο πλαίσιο αλλαγής στάσης μετά από επιθέσεις σε στρατιωτικές και υποδομές τους από την έναρξη της σύγκρουσης υπό αμερικανική ηγεσία στις 28 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, αναφερόταν ότι τα ΗΑΕ φέρονται να είχαν συμφωνήσει για αποδέσμευση περίπου 10 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων ένα μέρος είχε ήδη καταβληθεί, ενώ άλλες πηγές έκαναν λόγο ακόμη και για συνολικό ποσό που έφτανε τα 20 δισ. δολάρια, ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό επιθέσεων κατά των Εμιράτων.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΑΕ ξεκαθάρισε ότι κανένα τέτοιο χρηματικό ποσό δεν έχει αποδεσμευθεί ή διακινηθεί.

Την ίδια στιγμή, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι τα ΗΑΕ, και ειδικότερα το Ντουμπάι, λειτουργούν εδώ και χρόνια ως σημαντικός χρηματοοικονομικός κόμβος για ιρανικά συμφέροντα που επιχειρούν να παρακάμψουν τις διεθνείς κυρώσεις, μέσω εταιρειών-βιτρινών και ανεπίσημων δικτύων συναλλάγματος.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για τον περιορισμό αυτών των δικτύων, έχοντας επιβάλει κατά καιρούς κυρώσεις σε οντότητες με έδρα τα ΗΑΕ και εκφράζοντας ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας στη χώρα.