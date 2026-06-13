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Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου
Ειδήσεις
20:59 - 13 Ιουν 2026

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Reporter.gr Newsroom
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«Μπαρούτι» συνεχίζει να μυρίζει η ατμόσφαιρα στην Αλβανία, αφού σήμερα (Σάββατο, 13/6), 200 περίπου διαδηλωτές γκρέμισαν μεταλλικούς φράκτες και συρματοπλέγματα γύρω από ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στις ακτές της Αδριατικής, όπου έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε μια προστατευμένη περιοχή κοντά στην Αυλώνα.  

Το σημερινό ήταν ένα από τα πολλά περιστατικά λαϊκής οργής και αγανάκτησης που σημειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στην Αλβανία, εξαιτίας του σχεδίου τουριστικής εκμετάλλευσης του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ.

Πρόκειται για το χωριό Ριόλ, που βρίσκεται σε μια περιοχή με αμμώδεις παραλίες και πευκοδάση στη βορειοδυτική Αλβανία. Οι κάτοικοί του διαμαρτυρήθηκαν, λέγοντας ότι το έργο κατασκευάζεται στην κατασχεμένη γη τους, την ώρα που μία αλβανική εταιρεία αναπτύσσει ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο πέντε αστέρων στην περιοχή και το έργο έλαβε «ειδικό καθεστώς επενδυτή» από την αλβανική κυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές κυμάτιζαν αλβανικές εθνικές σημαίες και φώναζαν «Επανάσταση» καθώς κατέστρεφαν τους φράχτες. Σημειώθηκαν μικροσυμπλοκές με την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν εμπόδισαν τους διαδηλωτές να να γκρεμίσουν τον φράχτη.

«Οι διαδηλώσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να αποζημιωθούν οι κάτοικοι του χωριού Ριόλ. Είμαστε 200 οικογένειες των οποίων η γη έχει κατασχεθεί», δήλωσε ο 56χρονος Ζέκε Νικολ Σουλανί, ο οποίος μαζί με άλλους διαμαρτύρεται εδώ και μήνες.

«Αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα είναι τρέλα», δήλωσε από τη μεριά του ο 60χρονος Νικολίν Μαρκπαλάι και συμπλήρωσε: «Ζητήσαμε από τους επενδυτές να έρθουν και να έχουν διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά αρνήθηκαν. Νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν αναίμακτα όλο αυτόν τον πλούτο;».

Σημειώνεται πως πολλοί από τους διαδηλωτές – όπως έχουν δηλώσει μετά τα επεισόδια της 30ης Μαΐου – θεωρούν πως η κυβέρνηση Ράμα επιχειρεί να εντατικοποιήσει το αναπτυξιακό της σχέδιο, ξεπουλώντας την γη και τη δημόσια περιουσία, ακόμη και σε περιοχές που εντάσσονται σε προστατευόμενες ζώνες.

Κάνουν, μάλιστα, λόγο για ζητήματα διαφάνειας, καταγγέλλοντας πως οι περιφράξεις και οι επεμβάσεις γίνονται χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, χωρίς προειδοποιήσεις και χωρίς να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τις λεπτομέρειες του τι πρόκειται να συμβεί, αλλά και χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2026 - 20:39
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