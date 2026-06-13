Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ο Βίκτορ Όρμπαν επανεξελέγη σήμερα (13/6) επικεφαλής του Fidesz, παρά την ήττα που υπέστη το δεξιό κόμμα στις βουλευτικές εκλογές.

Το κεντροδεξιό κόμμα Tisza, υπό την ηγεσία του Πέτερ Μάγιαρ, επικράτησε στις εκλογές της 12ης Απριλίου, βάζοντας τέλος στη 16ετή παραμονή του εθνικιστή Όρμπαν στην εξουσία.

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, το πολιτικό μέλλον του 62χρονου ηγέτη τέθηκε υπό αμφισβήτηση, ενώ ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις ακόμη και από πρώην στενούς συνεργάτες του να αποχωρήσει από την πολιτική, για πρώτη φορά από το 2010 που ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Καθώς δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, 729 από τους 737 συνέδρους ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του στο συνέδριο του Fidesz, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο MTI.

Ο ίδιος, σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, τόνισε: «Δεν τα παρατάω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, δεν τα παρατάω», προσθέτοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα του κόμματος.

Παράλληλα ανέφερε ότι το Fidesz υπήρξε ένα «φανταστικό κυβερνών κόμμα» επί 16 χρόνια, όμως πλέον πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να λειτουργήσει ως αντιπολίτευση και να προετοιμαστεί για μελλοντική επιστροφή στην εξουσία.

Στις εκλογές του Απριλίου, το Tisza εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων, ικανή να ανατρέψει τις συνταγματικές αλλαγές που είχε προωθήσει ο Όρμπαν.