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Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο
Φορολογία
10:00 - 14 Ιουν 2026

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι τη Δευτέρα (15/6) έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) προκειμένου να εξασφαλίσουν έκπτωση 3% στο φόρο που θα προκύψει από την εκκαθάριση, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, για όσους καταθέσουν τη δήλωσή τους από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, το ποσοστό της έκπτωσης μειώνεται στο 2%, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παραμένει η 15η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου είχαν ήδη υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, καθώς και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εκτιμάται ότι περίπου δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης.

Κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τον χρόνο υποβολής

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης στο φόρο εισοδήματος, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης:

  • Έκπτωση 4% εξασφάλισαν οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν την αρχική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου και θα εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
  • Έκπτωση 3% δικαιούνται όσοι υποβάλουν δήλωση από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και προχωρήσουν σε εφάπαξ καταβολή του φόρου έως το τέλος Ιουλίου.
  • Έκπτωση 2% προβλέπεται για όσους καταθέσουν τη δήλωσή τους μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου και εξοφλήσουν επίσης το σύνολο του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά, σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση λήγει στις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Μέσος επιπλέον φόρος 1.785 ευρώ

Από τις δηλώσεις που έχουν ήδη εκκαθαριστεί, το 32,3% είναι χρεωστικές. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν επιπλέον φόρο, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ.

Με βάση αυτό το ύψος φόρου, η μέση ωφέλεια από την έκπτωση 3% διαμορφώνεται περίπου στα 53 ευρώ για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουνίου και εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους. Αντίστοιχα, η μέση έκπτωση περιορίζεται στα 35 ευρώ για όσους υποβάλουν τη δήλωση μετά τις 16 Ιουνίου, ενώ όσοι πρόλαβαν την προθεσμία της 15ης Μαΐου εξασφάλισαν μέσο όφελος περίπου 70 ευρώ.

Παράλληλα, σημαντικό παραμένει και το ποσοστό των πιστωτικών εκκαθαριστικών, το οποίο φτάνει το 31,7%. Η μέση επιστροφή φόρου για τους δικαιούχους ανέρχεται στα 290 ευρώ. Το υπόλοιπο 36% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση ούτε επιστροφή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα αναδρομικά εισοδήματα που αφορούν το 2024. Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε λειτουργία μέσω της πλατφόρμας myAADE την εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικές αποδοχές από μισθούς και συντάξεις του 2024, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παρότι τα ποσά αυτά ενδέχεται να εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών του 2026 που αφορούν τα εισοδήματα του 2025, πρέπει να δηλωθούν στο φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο έλεγχος των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Τον Μάιο, η ΑΑΔΕ υπέβαλε αυτόματα 889.036 προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 999.523 φορολογούμενους.

Ωστόσο, η τελική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τον φορολογούμενο. Για τον λόγο αυτό συνιστάται προσεκτικός έλεγχος όλων των προσυμπληρωμένων δεδομένων και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακρίβειες ή ελλείψεις μετά την υποβολή, οι φορολογούμενοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων έως τις 15 Ιουλίου 2026.

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