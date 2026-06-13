Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού προχώρησαν στη σύλληψη ενός 72χρονου, ο οποίος εκτελούσε χρέη προσωρινού υπευθύνου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 12ης Ιουνίου στην παραλία της Αναβύσσου, διαπιστώθηκε ότι ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε απλώσει σε εκτεταμένο τμήμα της ακτής περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαραίτητη άδεια, καθώς είχε ήδη σφραγιστεί από τις αρμόδιες αρχές λίγες ημέρες πριν.

Σε βάρος τόσο του συλληφθέντα όσο και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση σφράγισης καταστήματος, ενώ οι αρμόδιοι φορείς ενημερώθηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που έχει την υπόθεση.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι αυτού του είδους συνεχίζονται σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, με στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.