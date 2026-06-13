Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Παρά τη διάψευση από την ιρανική πλευρά πως αύριο, Κυριακή (14/6), δεν πρόκειται να υπογραφεί καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ – μέσω νέας του ανάρτησης – επιμένει πως οι υπογραφές έχει προγραμματιστεί να πέσουν αύριο. Οι Φρουροί της Επανάστασης, από την άλλη, συνεχίζουν να τον διαψεύδουν, αφήνοντας και υπόνοιες πως επιδιώκει να «αξιοποιήσει συμβολικά την περίσταση» για επικοινωνιακούς λόγους, μιας και την Κυριακή είναι τα γενέθλιά του.

«Η συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος και ομαλός δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν από σήμερα», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρχή της ανάρτησής του και συνεχίζει:

«Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι το ακριβώς αντίθετο: ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ!

Στην πραγματικότητα, το Ιράν δεν θέλει πλέον πυρηνικό όπλο, ούτε πρόκειται να αποκτήσει, είτε μέσω αγοράς, είτε μέσω ανάπτυξης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προμήθειας.»

Όσο για την πολυαναμενόμενη συμφωνία, γράφει στο Truth Social:

«Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

«Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη από εκείνη που είχαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που, κατά τον Ομπάμα, δόθηκαν στο Ιράν — συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά — κανένα χρηματικό ποσό δεν θα αλλάξει χέρια», προσθέτει παρακάτω και εξηγεί το πλάνο του για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης:

«Την κατάλληλη στιγμή, όταν θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία, θα προχωρήσουμε στην απομάκρυνση της πυρηνικής σκόνης, η οποία είναι θαμμένη βαθιά κάτω από ισχυρούς βυθισμένους γρανιτένιους σχηματισμούς, χάρη στα υπέροχα βομβαρδιστικά B-2 και τους εξαιρετικούς πιλότους τους. Στη συνέχεια θα αραιωθεί και θα καταστραφεί, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον», γράφει ακόμη ο Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν άμεσα με επιτυχία, για να μην χρειαστεί να καταφύγει στην «απόλυτη εναλλακτική λύση».

Όπως γράφει: «Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν συμβεί αυτό, διαθέτουμε την απόλυτη εναλλακτική λύση, η οποία ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ξανά.»

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! — Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ», καταλήγει, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε – μέσω του εκπροσώπου του ιρανικού ΥΠΕΞ – πως θα υπογραφεί αύριο το Μνημόνιο Κατανόησης, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που «δεν αποκλείεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες» και καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να είναι προσεκτικοί με τις δηλώσεις τους «σχετικά με αυτή τη διαδικασία», λόγω «της αστάθειας της άλλης πλευράς».

Φρουροί της Επανάστασης: Ασυνήθιστη επιμονή - Η Τεχεράνη δεν γνωρίζει τίποτα

Δεν πέρασε πολλή ώρα από την ανάρτηση Τραμπ και οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν άγνοια για τα όσα λέει μέσω Telegram και υπονόησαν ότι ότι επιχειρεί να συνδέσει πολιτικά μια πιθανή συμφωνία με τα γενέθλιά του.

Σε ανάρτηση στο Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν μάλιστα ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη ξεκαθαρίσει πως το υπό συζήτηση μνημόνιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι η υπογραφή του την Κυριακή «σίγουρα δεν πρόκειται να συμβεί».

Παράλληλα χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα που προωθεί η Ουάσιγκτον ως μια ακόμη δοκιμασία για την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πίεση για ταχεία ολοκλήρωση των συνομιλιών προέρχεται κυρίως από την αμερικανική πλευρά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά των Φρουρών της Επανάστασης στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμπληρώνει τα 80 χρόνια του στις 14 Ιουνίου.

«Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι η επιμονή του ίσως οφείλεται στην επιθυμία του να αξιοποιήσει συμβολικά την περίσταση και να τη μετατρέψει σε προσωπικό επικοινωνιακό γεγονός», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.