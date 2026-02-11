Το μεγάλο ελληνικό δίλημμα για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
13:03 - 11 Φεβ 2026

Άγγελος Κωβαίος
Μετά από την συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να πάρει μία δύσκολη απόφαση: Θα συμμετάσχει η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, που έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον;

Η χώρα μας έχει προσκληθεί, όπως και άλλες ευρωπαϊκές, όμως η Ενωση έχει πάρει αποστάσεις από τους σχεδιασμούς αυτούς του αμερικανού Προέδρου. Αν δεν συμμετάσχει η Ελλάδα, προφανώς θα έχει να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ. Αν παραστεί, θα υπάρξει ενόχληση από τους ισχυρούς εταίρους στην Ενωση, ειδικότερα τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη ζήτημα, καθώς για τις 19-20 Φεβρουαρίου είναι προγραμματισμένο ένα ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ινδία, οπότε λογικά κάποιος άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος θα πρέπει να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον…

