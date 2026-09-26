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Νέα άνοδος στην τιμή της φέτας - Οι παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:43 - 26 Σεπ 2026

Νέα άνοδος στην τιμή της φέτας - Οι παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Νέες αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή λόγω των ζωονόσων, επιβαρύνει το κόστος παραγωγής.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η τιμή της φέτας μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16-17 ευρώ το κιλό, από περίπου 13-14 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα. Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση στην ελληνική αγορά υποχωρεί, ενώ οι εξαγωγές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε ότι περίπου το 70% της ελληνικής παραγωγής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, με σημαντικότερους προορισμούς τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τιμή της φέτας διαμορφώνεται σήμερα μεταξύ 13 και 14 ευρώ το κιλό, ενώ οι εκτιμήσεις για τους επόμενους μήνες κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο, έως τα 16 ή ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό.

Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη των τιμών είναι η αύξηση της τιμής του πρόβειου γάλακτος. Στο κόστος παραγωγής προστίθενται, παράλληλα, οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες και το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, εντείνοντας τις πιέσεις στην αγορά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlp0j7w7iy9l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων

Σημαντικό πλήγμα στην παραγωγή γάλακτος έχουν προκαλέσει και οι ζωονόσοι που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Χιλιάδες ζώα έχουν χαθεί, περιορίζοντας τη διαθέσιμη πρώτη ύλη όχι μόνο για την παραγωγή φέτας, αλλά και για άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Απέναντι στις επιπτώσεις των ζωονόσων, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλει σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και η στήριξη των παραγωγών που υπέστησαν απώλειες.

Για τους φορείς του κλάδου, βασικό ζητούμενο είναι να διατηρηθεί η ισχυρή εξαγωγική πορεία της φέτας, χωρίς όμως οι αυξήσεις να καταστήσουν το ελληνικό προϊόν ΠΟΠ απρόσιτο για τους καταναλωτές στην εγχώρια αγορά.

Περίπου το 70% της ελληνικής φέτας εξάγεται, με τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία να αποτελούν βασικές αγορές προορισμού. Η διατήρηση της εξαγωγικής δυναμικής θεωρείται κρίσιμη για τον κλάδο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη να παραμείνει το προϊόν προσβάσιμο στην ελληνική αγορά.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι η φέτα αποτελεί προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), παράγεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα και διαφοροποιείται ουσιαστικά από τα λευκά τυριά που παράγονται από αγελαδινό γάλα και διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές.

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνουν, είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ του αυξημένου κόστους παραγωγής, της ανάγκης στήριξης των παραγωγών και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος, ώστε η φέτα να συνεχίσει να αποτελεί βασικό προϊόν της ελληνικής τυροκομίας και να παραμένει προσιτή για τον Έλληνα καταναλωτή.

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