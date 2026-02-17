Για αυτά που λέει ο Νίκος Πλακιάς δεν μιλάει κανείς;
Ανεμοδείκτης
15:29 - 17 Φεβ 2026

Για αυτά που λέει ο Νίκος Πλακιάς δεν μιλάει κανείς;

Άγγελος Κωβαίος
Επί τρία χρόνια το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών παραμένει μία ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα, κυρίως όμως για τις οικογένειες των θυμάτων.

Παρά το βαθύ τραύμα όμως, κυριάρχησε στη χώρα η φτηνή πολιτική σπέκουλα, η συνωμοσιολογία και ο σπαραγμός, όχι κάποιο αίτημα για απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν έως και πρόσφατα ήταν η Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι, και στο πολιτικό πεδίο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, κ.ά, που μέσα από το δράμα επιχείρησαν να αναβιώσουν τον θολό «αντισυστημισμό», ενώ η ίδια η κυβέρνηση κάποια στιγμή πέρυσι έμοιαζε να έχει παραλύσει μπροστά σε όλα αυτά.

Προ ημερών έδωσε μία συνέντευξη στο protothema.gr ο Νίκος Πλακιάς, ένας ακόμη γονιός που έχασε εκείνο το βράδυ στο δυστύχημα τις δύο δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του. Οσα λέει για το δυστύχημα, τα όσα ακολούθησαν, τις πιέσεις που δέχθηκε, την πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης και πολλά άλλα, είναι συγκλονιστικά. «Τι δικαίωση να υπάρξει για μένα που έχασα δύο παιδιά; Δικαίωση είναι να ανοίξει η πόρτα και να μπουν τα παιδιά μου μέσα», λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του και προσθέτει το προφανές: «Δεν είμαι εδώ εγώ ούτε για να ρίξω κυβερνήσεις, ούτε για να ανεβάσω κυβερνήσεις». Κι όμως, αυτή η συνέντευξη έχει περάσει σχεδόν στα «ψιλά»…

