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Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21:45 - 12 Αυγ 2026

Στήριξη από το Κογκρέσο στον GSI – Η Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Διακομματική ομάδα μελών του αμερικανικού Κογκρέσου ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναδείξει τον Great Sea Interconnector σε έργο προτεραιότητας για την πολιτική της στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) και τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Η παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για το έργο, λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή στην Αθήνα της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Την πρωτοβουλία ανέλαβαν ο Δημοκρατικός βουλευτής Μπραντ Σνάιντερ και ο Ρεπουμπλικάνος Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι απευθύνονται στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και στον επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC), Μπεν Μπλακ. Την επιστολή συνυπογράφουν ακόμη οι βουλευτές Τζέικ Όκινκλος, Νταν Γκόλντμαν, Κρεγκ Γκόλντμαν και Χέιλι Στίβενς.

Στην επιστολή τους, οι Αμερικανοί νομοθέτες υπογραμμίζουν τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως πύλης προς τον IMEC και χαρακτηρίζουν τον Great Sea Interconnector σημαντικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου διαδρόμου.

Κατά την άποψή τους, η Ουάσιγκτον έχει άμεσο στρατηγικό συμφέρον να στηρίζει υποδομές που ενισχύουν τους συμμάχους και εταίρους της, διαφοροποιούν τις ενεργειακές διαδρομές και προωθούν τη συνεργασία στην περιοχή. Παράλληλα, τέτοιες υποδομές μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτική σε δίκτυα και έργα που βρίσκονται υπό την επιρροή στρατηγικών ανταγωνιστών των ΗΠΑ.

Η διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, σύμφωνα με τους βουλευτές, μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο ενεργειακό άξονα μεταξύ σημαντικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας του Ισραήλ και στη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει και τη γεωπολιτική διάσταση του έργου. Οι νομοθέτες ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ διαβαθμισμένη ενημέρωση, προκειμένου να εξετάσουν τις γεωπολιτικές προκλήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της διασύνδεσης.

Η αμερικανική πρωτοβουλία συνδέεται επίσης με το Eastern Mediterranean Gateway Act, τη διακομματική νομοθετική πρόταση που είχαν καταθέσει οι Σνάιντερ και Μπιλιράκης τον Μάιο του 2025. Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την Ανατολική Μεσόγειο ως σημαντική πύλη του IMEC και περιλαμβάνει τον Great Sea Interconnector μεταξύ των ενεργειακών υποδομών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη σύνδεση της Ινδίας και του Κόλπου με την Ευρώπη.

Η πρόταση έχει ήδη προχωρήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ενώ αντίστοιχη κινητικότητα έχει καταγραφεί και στη Γερουσία, ενισχύοντας το διακομματικό αποτύπωμα της αμερικανικής προσπάθειας για βαθύτερη εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με αυτό το σκεπτικό, ο Great Sea Interconnector δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο ως ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης γεωοικονομικής αρχιτεκτονικής που συνδέει την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου με τον IMEC και τον ευρύτερο ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιρροή και τις υποδομές στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/08/2026 - 22:01
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