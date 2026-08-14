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Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις
Εμπορεύματα
12:55 - 14 Αυγ 2026

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε μετά την επίθεση σε ένα δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσε να αποχωρήσει από τον Περσικό Κόλπο κι ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απείλησε με αυστηρότερους περιορισμούς στην ιρανική οικονομία. 

Η τιμή του αργού Brent αυξήθηκε λίγο λιγότερο από 1%, φτάνοντας περίπου στα 88 δολάρια το βαρέλι. Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφοράς για το πετρέλαιο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 5% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα.

To αμερικανικό αργό WTI έχει άνοδο μεγαλύτερη του 1% στα 82,14 δολάρια.

Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές ζημιές από ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone), σύμφωνα με βρετανική ναυτική υπηρεσία που παρακολουθεί περιστατικά σε εμπορικές θαλάσσιες μεταφορές. Η υπηρεσία δεν κατονόμασε το πλοίο ούτε απέδωσε την ευθύνη για την επίθεση σε κάποιον.

Οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειώσει την κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ, παρά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν τη θαλάσσια οδό.

Αργά την Πέμπτη, το Newsmax δημοσίευσε συνέντευξη με τον Μπέσεντ, στην οποία ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν νέα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν την επόμενη εβδομάδα. «Θα εφαρμόσουμε μέτρα που δεν έχουν προηγούμενο στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, καθώς προσπαθεί να αναγκάσει την ηγεσία της χώρας να υποχωρήσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με δελτίο στα σπάνια αγαθά, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ξένο νόμισμα και μειώνοντας δραστικά τις επενδύσεις.

«Καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να εντοπιστούν κυρώσεις που θα μπορούσαν ακόμη να έχουν αποτέλεσμα και οι οποίες δεν έχουν ήδη επιβληθεί», δήλωσε ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, επικεφαλής αναλυτής στη δανέζικη εταιρεία εμπορικών συναλλαγών Global Risk Management.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 13:08
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