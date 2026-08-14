Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται», σημειώνει ο κ. Δένδιας και συμπληρώνει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δήλωση αυτή έρχεται θυμίζουμε εν μέσω επανέναρξης των προσπαθειών εκ μέρους του ΟΗΕ για επίλυση του Κυπριακού.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους Ελλαδίτες και Κυπρίους που έχασαν τη ζωή τους κατά την τουρκική εισβολή.
{https://x.com/NikosDendias/status/2088151113866383571}