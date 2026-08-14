Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έκανε μία ανάρτηση στα social media με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται», σημειώνει ο κ. Δένδιας και συμπληρώνει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίαρχου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση αυτή έρχεται θυμίζουμε εν μέσω επανέναρξης των προσπαθειών εκ μέρους του ΟΗΕ για επίλυση του Κυπριακού.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κάνει επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους Ελλαδίτες και Κυπρίους που έχασαν τη ζωή τους κατά την τουρκική εισβολή.

{https://x.com/NikosDendias/status/2088151113866383571}