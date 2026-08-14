Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν τον Ιούνιο του 2026 σε 272,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (238,2 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 264,0 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (233,4 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο του 2026, το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης κατέγραψε πλεόνασμα 8,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9,0 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2026. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν το ισοζύγιο είχε καταγράψει πλεόνασμα 4,8 δισ. ευρώ, το τελευταίο αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει βελτίωση κατά 3,8 δισ. ευρώ.

Παρά την αύξηση του ενεργειακού ελλείμματος, η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο πλεόνασμα στα χημικά και συναφή προϊόντα, καθώς και στα πλεονάσματα που καταγράφηκαν στα λοιπά βιομηχανικά προϊόντα και στα τρόφιμα και ποτά. Το πλεόνασμα στα μηχανήματα και οχήματα παρουσίασε επίσης μικρή βελτίωση.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, η ευρωζώνη κατέγραψε πλεόνασμα 9,8 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 82,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν στα 1.487,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 0,2% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 1.477,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,9%.

Το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης αυξήθηκε στα 1.408,2 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 3,9 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2026, έναντι πλεονάσματος 5,2 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν τον Ιούνιο του 2026 σε 241,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (214,7 δισ. ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 237,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025 (209,5 δισ. ευρώ).

Τον Ιούνιο του 2026, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 3,9 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 13,9 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2026. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, όταν το ισοζύγιο είχε καταγράψει πλεόνασμα 5,2 δισ. ευρώ, το τελευταίο αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει επιδείνωση κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Η επιδείνωση αυτή οφειλόταν κυρίως στο μεγαλύτερο ενεργειακό έλλειμμα, το οποίο αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του πλεονάσματος στα χημικά και συναφή προϊόντα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, η ΕΕ κατέγραψε έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 74,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών της ΕΕ προς χώρες εκτός ΕΕ μειώθηκαν στα 1.317,0 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 2,1% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 1.331,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,7%.

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ αυξήθηκε στα 2.200,6 δισ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.