Ο Πιερρακάκης στη Σύνοδο Κορυφής με ευρωπαϊκό «καπέλο»

Η κρίση που έχει ξεσπάσει με την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει πολλαπλούς πονοκεφάλους και στα οικονομικά επιτελεία, δίχως να μπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την αποτελεσματικότητα των συμβατικών «παυσίπονων».

Το λέει με τον τρόπο του ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επιβεβαιώνοντας ότι αν και σχεδόν κάθε συνεδρίαση του Eurogroup τους τελευταίους μήνες διεξάγεται σε περιβάλλον κρίσης, αυτή της Μέσης Ανατολής είναι η μεγαλύτερη.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει προγραμματιστεί να κάνει μια εισήγηση για τρόπους αντίδρασης στην κρίση, στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας και με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup. Εχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στα μέλη, όμως υπάρχει και μία άλλη, όχι ασήμαντη λεπτομέρεια. Είναι η διπλή ελληνική παρουσία στο Συμβούλιο της ερχόμενης εβδομάδας, αφού εκτός από τον Πρωθυπουργό θα παρίσταται και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με το ευρωπαϊκό του «καπέλο», πάντως…