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«Για την Ευρώπη πρέπει να αποφασίζουν οι πολίτες και όχι οι τράπεζες»
Ανεμοδείκτης
00:11 - 15 Μαρ 2026

«Για την Ευρώπη πρέπει να αποφασίζουν οι πολίτες και όχι οι τράπεζες»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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«Οι πολίτες και όχι οι τράπεζες πρέπει να έχουν την τελευταία λέξη σε ζητήματα που καθορίζουν το ευρωπαϊκό πεπρωμένο». Η ιστορική αυτή φράση ανήκει στον μεγάλο Γερμανό φιλόσοφο, Γιούργκεν Χάμπερμας, που έφυγε το Σάββατο (14/3) από τη ζωή. 

Μεγάλος θιασώτης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ο Χάμπερμας συμπεριέλαβε την παραπάνω φράση σε άρθρο του το 2015, όταν στηλίτευε τη γερμανική πολιτική στην ελληνική κρίση.

Το άρθρο είχε τίτλο «Γιατί η πολιτική της Μέρκελ για την Ελλάδα είναι ένα λάθος και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung στις 22 Ιουνίου 2015.

Η Άνγκελα Μέρκελ είναι συνυπεύθυνη για την κρίση. Για την καγκελάριο τα συμφέροντα των επενδυτών είναι σημαντικότερα από την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας», έγραφε μεταξύ άλλων. Ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

Όχι τυχαία, ο Χάμπερμας χαρακτηριζόταν ως «ο τελευταίος Ευρωπαίος» και στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση είχε κρούσει το καμπανάκι για την Ευρώπη.

Είχε πει ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς αποτελούν το τελευταίο προπύργιο της Δύσης, προκειμένου να σώσουν την κανονιστική κληρονομιά της. Για τον Γερμανό φιλόσοφο δεν απομένουν πολλές επιλογές.

Όπως σημείωνε στον επίλογό του: «Η περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση, τουλάχιστον στον πυρήνα της ΕΕ, δεν ήταν ποτέ τόσο ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή μας, όσο σήμερα. Και ποτέ όμως άλλοτε δεν φαινόταν τόσο απίθανο να επιτευχθεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/03/2026 - 12:14
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