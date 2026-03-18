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Ο Μητσοτάκης εξηγεί γιατί ακύρωσε το ταξίδι του στην Αυστραλία
Ανεμοδείκτης
13:52 - 18 Μαρ 2026

Ο Μητσοτάκης εξηγεί γιατί ακύρωσε το ταξίδι του στην Αυστραλία

Άγγελος Κωβαίος
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επρόκειτο αυτές τις ημέρες να ταξιδέψει στην Αυστραλία, ώστε να βρίσκεται με την εκεί ομογένεια κατά τους εορτασμούς της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Όμως το ταξίδι τελικά αναβλήθηκε και ένας από τους λόγους είναι ότι λόγω της πολεμικής κρίσης με το Ιράν έχουν περιοριστεί οι εναέριοι διάδρομοι διέλευσης, κάτι που σε συνδυασμό με την ουσιαστική παύση λειτουργίας των ενδιάμεσων κόμβων της Μέσης Ανατολής, έχει κάνει τα αεροπορικά ταξίδια πολύ δύσκολα.

Όμως δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος της αναβολής. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος»: «Η απόφασή μου αυτή να αναβάλλω αυτήν την επίσκεψη δεν ήταν καθόλου εύκολη. Την αντιμετώπιζα προσωπικά και εγώ και η σύζυγός μου με πολύ μεγάλη προσμονή». Εξήγησε δε ειδικότερα: «Ηταν όμως μία απόφαση ευθύνης. Οπως ξέρετε, η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω μιας εντονότατης πολεμικής σύρραξης και δυστυχώς θα ήταν αδύνατο να λείπω από το γραφείο μου για περίπου μία εβδομάδα, ενόσω καλούμαστε κάθε μέρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις»…

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 13:57
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