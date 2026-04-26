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Μπάκιγχαμ: Ανησυχία για το ταξίδι του Καρόλου στις ΗΠΑ λόγω των πυροβολισμών στο Λευκό Οίκο
Ειδήσεις
21:46 - 26 Απρ 2026

Μπάκιγχαμ: Ανησυχία για το ταξίδι του Καρόλου στις ΗΠΑ λόγω των πυροβολισμών στο Λευκό Οίκο

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία επικρατεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σε επίσημη ανακοίνωση, το Παλάτι γνωστοποίησε ότι ο μονάρχης ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αμερικανικές αρχές προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο το συμβάν επηρεάζει τον σχεδιασμό της επίσκεψης. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ασφάλεια και στα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του ταξιδιού.

Ο βασιλιάς εξέφρασε, παράλληλα, ανακούφιση για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση δεν τραυματίστηκαν, μετά την εισβολή ενόπλου που προκάλεσε αναστάτωση και την άμεση απομάκρυνση των επισήμων από τον χώρο.

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Ντάρεν Τζόουνς, υπογράμμισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός με τις αμερικανικές αρχές, ενώ προγραμματίζονται νέες συναντήσεις για την επανεκτίμηση των δεδομένων ασφαλείας πριν την άφιξη του βασιλιά.

Την ίδια ώρα, ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ τόνισε ότι είναι κρίσιμο να μην υπάρξουν κενά στην προστασία του μονάρχη, καλώντας σε εκ νέου αξιολόγηση των σχεδίων ασφαλείας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η επίσκεψη δεν πρέπει να αναβληθεί, επισημαίνοντας πως η βία δεν μπορεί να ανακόψει τη διπλωματική δραστηριότητα.

Το ταξίδι του βασιλιά, που θεωρείται υψηλής σημασίας, περιλαμβάνει συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, ομιλία στο Κογκρέσο, καθώς και επισκέψεις σε συμβολικά σημεία, όπως το μνημείο της Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και τελετές μνήμης στη Βιρτζίνια.

Η επίσκεψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, αλλά και εν μέσω συζητήσεων για ζητήματα όπως η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στα Νησιά Φώκλαντ.

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