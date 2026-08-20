ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή
Ειδήσεις
09:55 - 20 Αυγ 2026

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία σημαντική αλλαγή για τη στρατιωτική θητεία νομοθετεί το υπουργείο Άμυνας. Όσοι καταταγούν στο στρατό χωρίς να λάβουν καμία αναβολή για σπουδές δικαιούνται να υπηρετήσουν για εννέα μήνες.

Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 01 Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το άρθρο 246 του ν. 5265/2026, που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπει τη δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση εννέα μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιασθούν όταν κληθούν.

Τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν

Την ίδια ώρα, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Όσοι καλούνται με την 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ και επιλέγουν να συνεχίσουν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο άρθρο 188 του ν. 5265/2026.

Η αλλαγή που προκύπτει, είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει, ήδη, εγγραφεί στη σχολή, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών
Πολιτική

Κατρίνης: Κίνδυνος για χιλιάδες νέους φοιτητές να κηρυχθούν ανυπότακτοι εξαιτίας ασφυκτικών προθεσμιών

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες
Ειδήσεις

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων
Ειδήσεις

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.
Πολιτική

ΥΠΕΘΑ: Ξεκίνησε η Γ΄ φάση του οικιστικού προγράμματος με έργα άνω των €60 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
20/08/2026 - 13:51

ΠΑΣΟΚ: Δώσαμε μάχη για την περικοπή του δημόσιου χρέους,  όταν η ΝΔ επέλεγε τα «Ζάππεια»

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/08/2026 - 13:38

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 19,6% στον τζίρο της εγχώριας βιομηχανίας τον Ιούνιο

Ανεμοδείκτης
20/08/2026 - 13:33

Η σιωπή του Πρωθυπουργού για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 13:23

Ράλι στις τιμές πετρελαίου καθώς ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική κατά του Ιράν

Πολιτική
20/08/2026 - 13:22

ΣΥΡΙΖΑ: Ποιοι είναι οι νέοι Τομεάρχες – Δείτε τα ονόματα

Πολιτική
20/08/2026 - 13:01

Θεοδωρικάκος: Στα τέλη Αυγούστου η λίστα με τις νέες μειώσεις στα σουπερμάρκετ

Αυτοδιοίκηση
20/08/2026 - 12:37

Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν οι εγγραφές παιδιών με voucher ΕΣΠΑ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
20/08/2026 - 12:35

O ΕΟΠΑΕ έβαλε «λουκέτο» στις παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ – Εξηγήσεις ζητούν οι εργαζόμενοι

ΕΜΠΟΡΙΟ
20/08/2026 - 12:31

Λιανεμπόριο: Στα €20,17 δισ. ο τζίρος των επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο

Τεχνολογία
20/08/2026 - 12:05

Τα ανθρωποειδή ρομπότ μπορεί να απέχουν 10 χρόνια από τη «στιγμή ChatGPT»

Ειδήσεις
20/08/2026 - 12:04

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας για συμμετοχή στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Ειδήσεις
20/08/2026 - 11:58

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 11:41

Axios: Μυστικός «διάδρομος» των ΗΠΑ στο Ορμούζ κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου

Οικονομία
20/08/2026 - 11:29

«Φρέναραν» οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Ιούνιο - Ανθεκτικό το εξάμηνο

Ειδήσεις
20/08/2026 - 10:57

Νορβηγία: Σε επιφυλακή το Όσλο για νέους δασμούς από τις ΗΠΑ

Αναλύσεις
20/08/2026 - 10:55

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια ανακατάληψης των 2.600 μονάδων - Κρίσιμη η διατήρηση του ΔΤΡ πάνω από τις 3.000

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 10:50

Όμιλος HotelBrain: Μίσθωση του Chrousso Village στη Χαλκιδική

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 10:47

Σε χαμηλά εβδομάδων οι ευρωαγορές – Πιέσεις από Fed και Ορμούζ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 10:36

Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν σχεδόν 66.000 ευρώ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 10:28

Γερμανία: Βαθαίνει η πολιτική πόλωση – Στο επίκεντρο η σύγκρουση CDU/CSU και Πρασίνων

Ειδήσεις
20/08/2026 - 10:10

Κρήτη: Εντοπίστηκαν περίπου 50 μετανάστες σε λέμβο νότια των Καλών Λιμένων

Σχόλια Αγοράς
20/08/2026 - 10:04

ΧΑ: Καλείται να αποδείξει ότι... μπορεί, με υπέρβαση της αντίστασης των 2617 μονάδων

Ειδήσεις
20/08/2026 - 09:55

Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

Νομίσματα
20/08/2026 - 09:37

Bitcoin και Ether εκτινάσσονται καθώς ο Τραμπ καλεί το Κογκρέσο να εγκρίνει τον νόμο Clarity Act

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 09:29

Έβγαλαν αντίδραση οι ασιατικές αγορές - Άλμα 6% για τον Kospi

Οικονομία
20/08/2026 - 09:09

Ελληνική Οικονομία: Πόροι και «κλειδιά» για τη «μετά Ταμείου Ανάκαμψης» εποχή

Ειδήσεις
20/08/2026 - 08:59

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 08:51

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με «Οικονομική D-Day» - Αλλά δεν διευκρινίζει τι εννοεί

Ακίνητα
20/08/2026 - 08:42

«Ζυγίζει» το μειωμένο ΦΠΑ για κοινωνική στέγη η κυβέρνηση

Ειδήσεις
20/08/2026 - 08:12

Το αμερικανικό χρέος μόλις ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια! Τι σημαίνει αυτό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ