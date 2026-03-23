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Στα 9 ευρώ το κιλό τα ντοματάκια επειδή ακρίβυνε το πετρέλαιο!
Ανεμοδείκτης
08:03 - 23 Μαρ 2026

Στα 9 ευρώ το κιλό τα ντοματάκια επειδή ακρίβυνε το πετρέλαιο!

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Πέρα από τις πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης, η νέα ενεργειακή κρίση που ξέσπασε εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, επηρεάζει τους καταναλωτές στην Ελλάδα και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Οι πολίτες δεν δυσκολεύονται μόνο στο γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους, αλλά και στο γέμισμα του καλαθιού των τροφίμων.

Στα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές και τα μανάβικα για παράδειγμα παρατηρούνται ήδη μεγάλες αυξήσεις σε πολλά προϊόντα.

Ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν οι ντομάτες και τα ντοματάκια.

Οι ντομάτες έχουν αγγίξει τα 4 ευρώ το κιλό, ενώ τα ντοματάκια στην καλύτερη έχουν 7 ευρώ το κιλό. Σε μανάβικο σε κεντρική περιοχή της Αθήνας η τιμή έφτασε στα 9 ευρώ το κιλό.

Και μη βιαστείτε να υποθέσετε πως πρόκειται για αισχροκέρδεια (που ασφαλώς σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει).

Οι ντομάτες αυτή την εποχή παράγονται σε θερμοκήπια και οι παραγωγοί χρειάζονται πετρέλαιο για να τα δουλέψουν. Συνεπώς, ανεβαίνει το κόστος παραγωγής και η τελική τιμή στο ράφι.

Επιπλέον, μαθαίνουμε πως πολλοί αγρότες έχουν επιλέξει να σταματήσουν την παραγωγή γιατί δεν αντέχουν το ενεργειακό κόστος και έτσι η έλλειψη προσφοράς ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις τιμές.

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