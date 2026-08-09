March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή (9/8), σε δεκάδες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας March to Gaza, με τις ισραηλινές αρχές να καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις εντάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανακοίνωση της πρωτοβουλίας March to Gaza, κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε 106 σημεία της χώρας ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες κινητοποιήσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε πλήθος περιοχών της χώρας και ένα χρόνο νωρίτερα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

«Έναν χρόνο μετά, οι λόγοι που μας έβγαλαν πέρσι στον δρόμο δεν έχουν εκλείψει. Αντίθετα, έχουν ενταθεί. Το Ισραήλ συνεχίζει την πολιορκία και τη γενοκτονία, προωθεί ανοιχτά σχέδια μόνιμης κατοχής και εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού, ενώ οι δυτικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να του παρέχουν πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη».

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική προειδοποίηση, με την οποία συστήνει στους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, να αποφεύγουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και να μην επισκέπτονται σημεία όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις.

Στο ίδιο φόντο, εκτιμά ότι οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό διαδηλωτών, ενώ εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο εντάσεων ή επεισοδίων. Για το λόγο αυτό, καλεί τους Ισραηλινούς πολίτες να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παραμείνουν μακριά από τους χώρους των συγκεντρώσεων και να αποφεύγουν οποιαδήποτε αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές.

Παράλληλα, η ταξιδιωτική οδηγία συνιστά στους Ισραηλινούς να είναι διακριτικοί ως προς σύμβολα ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την εθνική ή θρησκευτική τους ταυτότητα, ενώ τους προτρέπει να μην κοινοποιούν σε πραγματικό χρόνο την τοποθεσία τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.