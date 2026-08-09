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Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
Ειδήσεις
11:15 - 09 Αυγ 2026

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Reporter.gr Newsroom
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Οι Χούθι δήλωσαν την Κυριακή (9/8) ότι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο της Aramco στη Τζιζάν, δύο ημέρες αφότου το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο διυλιστήριο, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, χωρίς να διευκρινίσει τι προκάλεσε τη φωτιά. Όπως ανέφερε, οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωναν τις διαδικασίες για τη διαχείριση του περιστατικού, για το οποίο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο διυλιστήριο, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, επεξεργάζεται 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως.

Οι Χούθι έβαλαν στο στόχαστρο το διυλιστήριο με drone, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Γιαχάγια Σάρι. Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Aramco στη Τζιζάν και στη Γιανμπού, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, είχαν προκαλέσει ορισμένες διακοπές στην παραγωγή, αλλά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η λειτουργία τους θα μπορούσε να αποκατασταθεί γρήγορα. Ανέφερε ότι οι επιθέσεις δεν είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στη λειτουργία ή στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας με Τουρκία και Πακιστάν

Η κλιμάκωση, η οποία προκάλεσε διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και αναστάτωσε την παγκόσμια οικονομία, οδήγησε τη Σαουδική Αραβία την Παρασκευή στη σύναψη συμμαχίας με την Τουρκία και το Πακιστάν.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής απέναντι σε οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας και προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η νέα συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον του Ιράν ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά αποτελεί μια γενική δέσμευση για την υποστήριξη της ασφάλειας των τριών συμμάχων.

Στις 27 Ιουλίου, η Aramco ανέστειλε τη λειτουργία του διυλιστηρίου στη Τζιζάν, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, μετά από επίθεση μαχητών των Χούθι που προκάλεσε ζημιές στο συγκρότημα Ολοκληρωμένης Αεριοποίησης Συνδυασμένου Κύκλου (IGCC) και στην περιοχή των δεξαμενών αποθήκευσης, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας συμβούλων IIR που είδε το Reuters.

Το διυλιστήριο παράγει επίσης βενζίνη και ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι κήρυξαν τον περασμένο μήνα ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως σαουδαραβικό αποκλεισμό της Υεμένης, κατηγορία που το Ριάντ αρνείται.

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