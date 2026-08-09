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Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών
Ειδήσεις
13:30 - 09 Αυγ 2026

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Reporter.gr Newsroom
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Στη λύση των δύο κρατών για το Κυπριακό επιμένει η Άγκυρα, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, να επαναλαμβάνει ότι αυτή αποτελεί, κατά την τουρκική πλευρά, την ιδανική διευθέτηση για το μέλλον του νησιού.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Anadolu, ο Φιντάν επισήμανε αρχικά ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και υποστήριξε πως η προτιμητέα λύση για την Άγκυρα είναι η δημιουργία δύο χωριστών κρατών στην Κύπρο.

«Για εμάς το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι κατ' ουσία η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Αυτή είναι η ιδανική λύση», δήλωσε, περιγράφοντας ένα μοντέλο στο οποίο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα διαθέτουν το δικό τους κράτος και τα δύο θα συνυπάρχουν ειρηνικά, συμβάλλοντας, όπως είπε, στην ευημερία της Κύπρου και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που η Άγκυρα θεωρεί «ιδανικό» και στις πρακτικές συνθήκες που επικρατούν. Όπως σημείωσε, το συγκεκριμένο «κενό» θα πρέπει να καλυφθεί μέσω των προσπαθειών των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τουρκία συνεχίζει να στηρίζει τις διαπραγματεύσεις και τις πρωτοβουλίες για την αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό.

Ο Φιντάν αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επαινώντας τον για την έμφαση που, όπως είπε, έδωσε στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη διάρκεια της θητείας του. Υποστήριξε ακόμη ότι οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να στηρίζονται στη δικαιοσύνη, ενώ ανέφερε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμπιστεύεται προσωπικά τον Γκουτέρες.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αμφισβήτησε τη συνέχεια μεταξύ του κυπριακού κράτους που δημιουργήθηκε με τις συμφωνίες του 1960 και της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως αυτή λειτουργεί σήμερα και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η κυπριακή κυβέρνηση αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα ως εκπρόσωπος ολόκληρου του νησιού, ενώ οι Τουρκοκύπριοι παραμένουν, όπως υποστήριξε, στο περιθώριο.

Επανέλαβε επίσης τη θέση της Άγκυρας ότι η «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» αποτελεί κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, το οποίο αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία.

Αναφερόμενος στις προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, ο Φιντάν έκανε ειδική μνεία στο Σχέδιο Ανάν του 2004 και στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά. Υποστήριξε ότι ο Ερντογάν είχε στηρίξει τις προσπάθειες που βασίζονταν στην πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ισότιμη κατανομή της εξουσίας, των αρμοδιοτήτων, του πλούτου και του κράτους με τους Τουρκοκύπριους.

«Η "ελληνοκυπριακή πλευρά" δεν θα μοιραστεί ποτέ ισότιμα την εξουσία, την αρμοδιότητα, την ευημερία ή το κράτος με τους Τούρκους. Αυτό είναι τόσο βέβαιο όσο ότι δύο συν δύο κάνουν τέσσερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα που της προσφέρει η διεθνής αναγνώριση, προκειμένου να περιορίζει τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου και των μεταφορών.

Τέλος, ανέφερε ότι η Τουρκία εξετάζει τις προτάσεις που κατατίθενται για τη διευθέτηση του Κυπριακού και ακούει τις εισηγήσεις του Αντόνιο Γκουτέρες. Τόνισε, παράλληλα, ότι η Άγκυρα στηρίζει κάθε μορφή διαλόγου στην οποία συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι.

Κατά τον Φιντάν, ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να εξηγηθεί στις νεότερες γενιές η τουρκική οπτική για το Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, οι Τουρκοκύπριοι προχώρησαν στην ίδρυση του δικού τους κράτους και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διεθνή απομόνωση.

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