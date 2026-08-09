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Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση
Ειδήσεις
12:10 - 09 Αυγ 2026

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο ουκρανικά διυλιστήρια στην περιφέρεια Σούμι, σύμφωνα με το IFX.

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 25 τραυματίστηκαν από νυχτερινή ουκρανική επίθεση με drones στην πόλη Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το RIA, το οποίο επικαλείται τον περιφερειάρχη.

Στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το λιμάνι της Οδησσού υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση. Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε παράλληλα την προειδοποίησή του ότι οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιπτώσεις στη διεθνή επισιτιστική ασφάλεια.

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